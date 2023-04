Catania, in arrivo 700 migranti: allestito l’ex hub vaccinale per l’accoglienza

La Protezione civile regionale e il Comune di Catania collaborano per garantire la sistemazione temporanea dei migranti nell’ex hub vaccinale di via Forcile, a San Giuseppe La Rena. Si tratta di una soluzione provvisoria in attesa dei trasferimenti verso altre strutture.