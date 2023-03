Valanga a Courmayeur: sciatori coinvolti. Soccorso alpino in azione

Una valanga si è verificata oggi nel canalone del Vees, in val Veny, sopra Courmayeur (Aosta), mettendo a rischio la sicurezza di alcuni sciatori. Il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto immediatamente dopo aver ricevuto l’allarme intorno alle 13:00 da parte di testimoni sul posto.

Le condizioni meteo avverse e la scarsa visibilità in quota hanno impedito l’arrivo di un elicottero sul luogo dell’incidente. Pertanto, squadre di soccorso composte da tecnici del Soccorso Alpino Valdostano, Guardia di Finanza e medici rianimatori si sono messe in marcia via terra, con una seconda squadra in partenza dalla Val Veny.

Le operazioni di soccorso sono rese difficili non solo dalle condizioni meteorologiche, ma anche dall’instabilità del manto nevoso. Al momento, non si hanno ancora notizie sul numero esatto di sciatori coinvolti e sulle loro condizioni. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti non appena disponibili.