Piazza Armerina – Un nuovo servizio di navette per la Villa Romana. Il sindaco Cammarata lo ha ottenuto dal Libero Consorzio di Enna

Ieri, insieme all’assessore Aura Filetti, il sindaco Nino Cammarata ha incontrato i vertici del Libero Consorzio e del Parco archeologico per discutere delle questioni relative all’area commerciale della Villa Romana del Casale. L’obiettivo dell’incontro era quello di migliorare i servizi offerti e di affrontare le richieste e i suggerimenti dei titolari delle attività presenti nell’area, che hanno subito una forte penalizzazione negli ultimi anni.

Il sindaco ha annunciato con soddisfazione che, finalmente, con l’inizio della nuova stagione turistica, l’area commerciale della Villa Romana del Casale sarà completamente riqualificata e più sicura. Ciò è stato possibile grazie all’ottenimento di un importante finanziamento del precedente governo Musumeci, che ha consentito di superare problemi antichi come quello delle polveri sottili.

A partire dal mese di aprile, su espressa volontà dell’amministrazione comunale, verrà avviato un nuovo servizio di navette completamente gratuito, offerto dal Libero Consorzio, per raggiungere il centro della città. «Questo servizio – afferma il sindaco Cammarata – rappresenta una novità importante, che fa parte della nuova visione e strategia di sviluppo della città”.

Il sindaco ha anche sottolineato l’importanza di queste iniziative per migliorare l’esperienza dei turisti che visitano Piazza Armerina, ma anche per supportare le attività commerciali locali. «Il dialogo e la collaborazione con il Libero Consorzio e il Parco archeologico – ha precisato Cammarata – sono stati fondamentali per giungere a queste decisioni e per costruire un futuro migliore per la città e per il suo patrimonio culturale”.