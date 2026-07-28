A19, aperti al traffico il viadotto Alfio e la galleria Tremonzelli verso Catania

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Un passo decisivo per la riqualificazione dell’autostrada

L’autostrada A19 Palermo-Catania segna un nuovo avanzamento nel piano di ammodernamento strutturale. Ieri pomeriggio Anas ha ufficialmente aperto al transito il nuovo viadotto Alfio, situato nei pressi dello svincolo di Catenanuova in provincia di Enna. La cerimonia ha visto la partecipazione del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, nella sua veste di commissario straordinario per i lavori sull’arteria viaria. Insieme a lui hanno presenziato i vertici regionali di Anas per condividere il traguardo raggiunto. Prima del taglio del nastro nell’Ennese, le autorità hanno effettuato un sopralluogo tecnico alla galleria Tremonzelli, nel territorio palermitano. La canna in direzione Catania della struttura torna così alla piena fruizione degli automobilisti, agevolando i collegamenti.

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Le parole delle istituzioni e l’impegno sul territorio

Le due opere restituiscono respiro e fluidità alla viabilità dell’isola. «Oggi manteniamo un impegno concreto con i siciliani» ha dichiarato il presidente Schifani durante l’inaugurazione. Il governatore ha evidenziato come l’obiettivo dell’amministrazione superi la semplice riapertura dei cantieri, puntando a consegnare infrastrutture ricostruite secondo i più alti standard tecnici. Questo intervento rappresenta il ventisettesimo cantiere completato dall’inizio del commissariamento e conferma la ferma volontà di assicurare ai cittadini una rete viaria moderna. L’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme ha sottolineato a sua volta l’importanza della collaborazione. «In soli 18 mesi Anas ha demolito e ricostruito ex novo una delle principali opere della A19» ha affermato Gemme, ribadendo la capacità dell’azienda di trasformare tempestivamente gli investimenti in servizi reali per la collettività.

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Sicurezza, innovazione e rispetto per l’ambiente

Il viadotto Alfio ha richiesto un investimento di 27 milioni di euro per prendere forma attraverso una moderna struttura mista in acciaio e calcestruzzo lunga 882 metri. I progettisti hanno ridotto significativamente il numero dei giunti di dilatazione per garantire un livello superiore di comfort alla guida e abbattere le future necessità di manutenzione. I lavori si distinguono inoltre per un approccio fortemente ecologico. Le squadre hanno infatti recuperato e riutilizzato il 15% dei materiali derivanti dalla demolizione del vecchio impalcato. L’intervento alla galleria Tremonzelli, costato 35 milioni di euro, ha permesso invece di potenziare a fondo i sistemi di illuminazione, ventilazione e antincendio. Il progetto ha integrato la gestione remota delle emergenze e ha aggiunto sei nuove vie di esodo pedonali. L’elenco dei lavori completati sale dunque a quota 27 sui 63 interventi in programma, mentre l’apertura di altri sei cantieri strategici avverrà entro la fine dell’anno.