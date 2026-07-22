Piscine comunali di Enna, bando per un punto ristoro: domande entro il 26 luglio

Il Comune di Enna ha pubblicato un avviso pubblico per assegnare un punto ristoro all’interno delle piscine comunali. Gli operatori interessati a gestire questo spazio commerciale temporaneo devono presentare la propria candidatura entro le ore 24 del 26 luglio 2026. L’amministrazione cittadina punta a garantire un servizio complementare e necessario per gli utenti dell’impianto sportivo durante l’intera stagione estiva.

<br />

Le caratteristiche dello spazio commerciale

L’ente ha individuato un’area di pertinenza di circa 40 metri quadrati dotata di un comodo accesso largo tre metri. Chi otterrà la concessione potrà posizionare un banco mobile o un autonegozio per dissetare e rifocillare i bagnanti. L’offerta gastronomica potrà spaziare dalle bevande fresche ai gelati, includendo snack, articoli confezionati e preparazioni alimentari previste dalla normativa vigente nel settore.

<br />

Concessione gratuita fino a fine estate

Questa iniziativa presenta un carattere sperimentale e temporaneo che garantisce un vantaggio economico evidente agli esercenti locali. Il Comune non richiede infatti alcun pagamento per il canone di occupazione del suolo pubblico. L’accordo resterà in vigore dal momento dell’assegnazione fino alla chiusura ufficiale della stagione balneare 2026 e non contempla alcuna possibilità di rinnovo tacito. L’operatore scelto dovrà rispettare gli orari di apertura della struttura e mantenere il massimo decoro curando lo smaltimento dei rifiuti. L’ente mantiene comunque la facoltà di revocare la concessione per motivi di interesse pubblico.

<br />

Modalità di invio della documentazione

I candidati devono possedere i requisiti morali e professionali per il commercio itinerante. La procedura richiede la compilazione di un modello specifico da inviare tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.enna.it o da consegnare fisicamente all’ufficio protocollo. I partecipanti devono allegare un documento di identità, il titolo abilitativo, una eventuale visura camerale e il listino prezzi dei prodotti. Se gli uffici riceveranno una sola proposta valida procederanno con l’assegnazione diretta. In presenza di più concorrenti il personale preposto valuterà la qualità dell’offerta, i prezzi più bassi e l’esperienza pregressa per stilare una graduatoria. I diretti interessati possono scaricare la modulistica completa e consultare il bando integrale direttamente dal portale web istituzionale del Comune di Enna.

Consulta il bando e scarica il modulo di partecipazione