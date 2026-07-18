Emergenza incendi nella provincia di Enna

Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna sta affrontando una diffusa emergenza incendi che coinvolge l’intero territorio provinciale, interessando in modo particolare l’area di Valguarnera e i comuni limitrofi. Le fiamme stanno divorando ettari di vegetazione sin dalle prime ore del pomeriggio. Il dipartimento conferma nel suo bollettino ufficiale che i molteplici roghi risultano «alimentati dalle alte temperature» e richiedono uno sforzo eccezionale da parte di tutti gli operatori del soccorso.

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Mezzi aerei in azione su contrada Baronessa

Il fronte di fuoco più preoccupante minaccia direttamente il capoluogo. In contrada Baronessa operano attualmente quattro squadre dei vigili del fuoco, le quali ricevono il supporto costante del personale antincendio boschivo del Corpo Forestale. La violenza delle fiamme ha spinto le autorità a richiedere il tempestivo supporto della flotta aerea. Nelle prossime ore un Canadair e un elicottero specializzato raggiungeranno l’area per effettuare lanci d’acqua mirati e domare l’incendio dall’alto.

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Roghi tra Agira e la diga Nicoletti

Un secondo fronte di notevoli dimensioni sta tenendo in allarme la zona di Agira, spingendosi con grande rapidità verso l’area di Dittaino. In questo settore lavorano senza sosta due squadre di pompieri per arginare i danni. Il direttore delle operazioni di spegnimento coordina gli interventi sul campo e valuta con estrema attenzione l’eventuale impiego di ulteriori mezzi aerei. La mappa delle criticità include infine una vasta area vicina alla diga Nicoletti, dove un ampio fronte di fuoco brucia la vegetazione e impegna altre due squadre operative nella strenua difesa del bacino artificiale.