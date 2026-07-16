A Piazza Armerina va in scena il Pluto di Aristofane per la rassegna Morgantina Off

Il teatro antico torna a dialogare con la storia nei luoghi che ne hanno visto la nascita. Il 23 luglio alle 21 la splendida cornice della Villa Romana del Casale a Piazza Armerina ospiterà lo spettacolo «Pluto» di Aristofane. L’evento rappresenta il secondo appuntamento della rassegna «Morgantina Off» curata dall’Associazione culturale L’Imbuto, presieduta da Patrizia Fazzi, con la direzione artistica di Paolo Patrinicola. L’iniziativa gode del patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Comune di Aidone e del Parco Archeologico della Villa Romana del Casale, con la collaborazione del Comune di Piazza Armerina.

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Un biglietto unico per teatro e archeologia

Grazie alla disponibilità del direttore del parco archeologico, Carmelo Nicotra, l’evento propone un’offerta culturale integrata di grande fascino. I visitatori potranno infatti usufruire di un biglietto unico che unisce lo spettacolo teatrale a un’esperienza di visita straordinaria. Il tagliando consentirà l’ingresso alla Villa Romana del Casale, patrimonio UNESCO, dalle 19 alle 23 e 30, offrendo l’opportunità di scoprire i famosi mosaici sotto una luce suggestiva e insolita.

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La trama della commedia tra etica e denaro

Come si legge nel comunicato ufficiale diffuso dagli organizzatori, l’opera mette al centro della scena il Denaro in persona, una scelta fortemente simbolica e innovativa per il teatro dell’epoca. La trama segue le peripezie dell’ateniese Cremilo, tormentato dal fatto che gli uomini onesti vivano nella miseria mentre i malvagi accumulino ricchezze. La colpa è di Zeus, il quale ha accecato Pluto, il dio della ricchezza, impedendogli di distinguere i giusti dai disonesti. Cremilo cercherà in ogni modo di restituire la vista al dio, affrontando persino la personificazione della Povertà, per fare in modo che la ricchezza premi finalmente solo chi la merita.

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Una riproduzione fedele e i prossimi appuntamenti

La compagnia teatrale I Sacchi di Sabbia propone un adattamento fedele dell’opera classica con la regia e la consulenza di Francesco Morosi. Gli attori Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri ed Enzo Illiano interpreteranno tutti i personaggi sul palco, proprio come avveniva nell’antica tradizione greca. Dopo questo appuntamento, la rassegna si sposterà al Teatro greco di Morgantina il 5 agosto alle 21 con lo spettacolo «I Cavalieri di Aristofane» diretto da Cinzia Maccagnano.