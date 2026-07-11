Piazza Armerina – “Peristili Letterari”: la grande narrativa alla Villa Romana del Casale

Nell’ambito della programmazione culturale del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, il Comune di Piazza Armerina e il Parco Archeologico, diretto da Carmelo Nicotra, presentano Peristili Letterari, una rassegna dedicata alla letteratura contemporanea che animerà la Villa Romana del Casale con incontri tra il pubblico e autori di rilievo nazionale e internazionale. L’iniziativa punta a valorizzare uno dei siti UNESCO più prestigiosi del Mediterraneo, creando un dialogo tra il patrimonio archeologico e la cultura contemporanea attraverso momenti di approfondimento, confronto e condivisione dedicati ai libri e ai loro protagonisti.