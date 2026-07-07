Ex Provincia di Enna, Capizzi allarga la squadra di governo a sei consiglieri

Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna Piero Capizzi potenzia il gruppo di lavoro a sostegno dell’amministrazione provinciale. La squadra dei consiglieri delegati passa ufficialmente da quattro a sei componenti. Entrano a far parte dell’esecutivo Antonio Pagliazzo in quota Democrazia Cristiana e Giuseppe Castello per la Lega Salvini. La decisione mira a rafforzare la presenza istituzionale sul territorio e a snellire le pratiche in corso.

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Le dichiarazioni del presidente sul rafforzamento della giunta

Il vertice dell’ente motiva la scelta con i buoni risultati ottenuti finora. «Una collaborazione già sperimentata con i quattro consiglieri delegati Domenico Scavuzzo, Antonio Di Naso, Salvatore Cappa e Giovanni Gentile si è rivelata particolarmente utile per il lavoro dell’amministrazione» dichiara Capizzi. Il presidente sottolinea la volontà di confermare ed estendere questo modello operativo. «Entrambi della zona nord sono certo sapranno rappresentare le istanze delle comunità proponendo soluzioni alle tante esigenze dei territori» aggiunge la guida dell’ente evidenziando la necessità di remare in un’unica direzione per migliorare i servizi.

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La ripartizione delle deleghe per la zona nord e il sociale

I nuovi incarichi coprono settori strategici per lo sviluppo del territorio ennese. Antonio Pagliazzo assume la delega alla viabilità della zona nord. Questo ambito comprende i comuni di Nicosia, Sperlinga, Cerami, Troina, Gagliano Castelferrato e Agira. Pagliazzo gestirà anche il turismo, la pianificazione territoriale e la Polizia provinciale. Giuseppe Castello si occuperà invece di politiche sociali, attività culturali, promozione dello sport, politiche giovanili e innovazione digitale. I due esponenti politici hanno già avviato gli incontri con gli uffici competenti per analizzare lo stato delle attività.

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L’impegno dei neo consiglieri per accelerare i progetti

Entusiasmo e voglia di fare caratterizzano le prime dichiarazioni dei neo nominati. «Il nostro compito è quello di fare da pungolo per monitorare e stimolare le azioni e vedere così concretizzarsi i tanti progetti che questa amministrazione intende portare a termine» affermano congiuntamente Pagliazzo e Castello. I due consiglieri ringraziano il presidente per la fiducia ricevuta e garantiscono il massimo impegno. L’obiettivo principale resta quello di supportare il programma dell’amministrazione e fornire risposte tempestive alla collettività locale.