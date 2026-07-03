Settimana Federiciana a Enna, in scena lo spettacolo su Federico II

Venerdì 3 luglio alle ore 20.30 l’Urban Center di Enna accoglie lo spettacolo teatrale intitolato “La luna, l’imperatore… e il professore”. L’appuntamento arricchisce il cartellone della ventesima edizione della Settimana Europea Federiciana. Il testo originale, scritto a quattro mani da Elisa Di Dio e Pietro Colletta, rientra tra le attività principali del progetto Biblioinsieme. Il Comitato ennese della Società Dante Alighieri promuove questa iniziativa culturale in forte sinergia con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa. Numerose realtà locali del terzo settore partecipano attivamente al progetto che riceve il fondamentale sostegno della Fondazione con il Sud e del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

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Un processo ai miti del Medioevo tra storia e metateatro

L’opera teatrale va ben oltre la semplice rievocazione storica in costume. Sul palco prende vita un vero e proprio metateatro capace di analizzare a fondo le leggende nate attorno alla figura dello stupor mundi. La narrazione si sviluppa in modo serrato su un doppio livello scenico. Da una parte troviamo l’immaginario romantico di Elisa, una studentessa diciannovenne che idealizza Federico II come un paladino moderno del dialogo interculturale. Dall’altra parte interviene la figura rigorosa del Professore, esperto di filologia e storia medievale, pronto a interrompere l’azione con un ironico “Stop” per correggere gli anacronismi esibendo i documenti originali. Questo intenso confronto svela i luoghi comuni sull’epoca medievale e restituisce un’autentica complessità a figure storiche di rilievo come Costanza d’Altavilla, Pier della Vigna e l’astrologo Michele Scoto.

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Cast numeroso e inserti musicali a ingresso libero

Il palcoscenico ospiterà anche i partecipanti ai laboratori di drammatizzazione di Biblioinsieme che indosseranno per l’occasione accurati abiti medievali. Accanto agli autori Elisa Di Dio e Pietro Colletta reciteranno con passione numerosi interpreti del territorio. Tra i protagonisti in scena figurano Ivana Antinoro, Filippa Biondo, Ginevra Camarda, Cristiano Corso, Lorenzo Di Dio, Tilde Di Dio, Niccolò Gagliardi, Lina La Porta, Tony La Rocca, Paolo Lodato, Simona Pisano, Davide Roffinella, Mariangela Romano, Simona Russo, Salvina Signorelli, Nicolò Trimarchi e Loredana Trovato. La performance teatrale vanta inoltre gli emozionanti inserti musicali curati dai Tir Na Nog e nasce dalla proficua collaborazione tra la Società Dante Alighieri di Enna e l’Officina Medievale. L’ingresso all’evento risulta totalmente libero e promette di coinvolgere il pubblico nel delicato confine tra mito e cruda realtà storica.