Villarosa ottiene il marchio DeCo per il Pane di San Giuseppe

Villarosa entra ufficialmente nella Rete Nazionale dei Borghi Genius Loci DeCo. Il riconoscimento consacra il Pane di San Giuseppe come autentico simbolo dell’identità cittadina. Questo prodotto vanta una caratteristica straordinaria nel panorama regionale siciliano. I panificatori locali non limitano la sua preparazione ai giorni di festa dedicati al Patriarca. Sfornano infatti questo pane ininterrottamente e quotidianamente da circa duecentocinquanta anni. Questa continuità secolare trasforma un semplice prodotto da forno in un presidio culturale vivo, in grado di raccontare la memoria collettiva e la storia lavorativa dell’intera comunità.

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Il traguardo dopo un anno di lavoro

Il Comune ha raggiunto questo ambizioso obiettivo lo scorso 26 giugno con l’audizione pubblica conclusiva. L’amministrazione ha sposato il progetto della Denominazione Comunale su forte impulso dell’assessore alle Attività Produttive Michelangelo Taravella. L’iter ha richiesto oltre un anno di approfondimenti tecnici e ha coinvolto attivamente i cittadini. Durante la cerimonia il sindaco Costanza ha evidenziato il profondo valore trasformativo dell’iniziativa. Il primo cittadino considera questo percorso uno strumento strategico per rafforzare il legame viscerale tra la popolazione e la millenaria cultura del grano. Prima dell’inizio dei lavori formali il parroco della Chiesa Madre don Tino Regalbuto ha impartito una suggestiva benedizione al pane.

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Il supporto di esperti e associazioni

L’evento ha registrato una nutrita partecipazione istituzionale. Hanno portato i loro saluti istituzionali la presidente del Consiglio comunale Lorena Pignato e l’assessore Alberto Di Nicolò. Piero Capizzi per il Libero Consorzio Comunale ha ribadito l’importanza del marchio come volano di sviluppo integrato. Nino Sutera ha coordinato e validato l’intero processo per conto della Rete Nazionale dei Borghi DeCo. L’esperto ha elogiato pubblicamente la capacità organizzativa di Villarosa e il coinvolgimento concreto del tessuto associativo locale. La CNA provinciale ha garantito un supporto tecnico fondamentale tramite il presidente Valentino Savoca affiancando i preziosi artigiani della panificazione. All’incontro hanno partecipato con interesse anche Walter Cricri dell’Istituto Nazionale Assaggiatori Pane e Francesca Cerami.

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La consegna della bandiera e il titolo di custodi

L’audizione ha offerto ai presenti intensi momenti culturali di forte impatto emotivo. Il gruppo folkloristico dell’associazione Bellarosa ha proposto toccanti letture dedicate alla storia locale. La compagnia dell’Arpa di Calascibetta ha poi messo in scena lo spettacolo teatrale “Col sudore della Fonte” sotto la sapiente regia di Filippa Ilardo. La giornata si è conclusa con atti formali di grande prestigio. I promotori hanno sottoscritto il Memorandum del Genius Loci DeCo e consegnato la Bandiera del Borgo all’amministrazione locale. La comunità villarosana ha ricevuto inoltre l’orgogliosa qualifica di “Custode dell’Identità Territoriale”. Villarosa rappresenta oggi un modello virtuoso capace di generare sviluppo partendo dalla valorizzazione delle proprie radici autentiche.