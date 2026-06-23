Viaggio nell’Appennino siciliano: il nuovo libro di Luca Alerci alla Mediateca di Enna

Domani, mercoledì 24 giugno alle ore 18.30, la Mediateca comunale “Casa di Giufà” di Enna accoglierà la presentazione del libro intitolato “Viaggio nell’Appennino siciliano”. L’opera porta la firma di Luca Alerci e vanta la pubblicazione a cura di Tarka, casa editrice nota per la sua attenzione verso l’ambiente e la cultura locale. L’incontro promette un percorso affascinante tra le bellezze e le fragilità del nostro territorio montano.

<br />

Il progetto culturale Biblioinsieme

L’appuntamento letterario si inserisce all’interno del ricco calendario di Biblioinsieme. Come evidenzia il comunicato stampa ufficiale diffuso per l’occasione, si tratta di un progetto di grande respiro promosso dal Comitato ennese della Società Dante Alighieri. L’iniziativa gode della stretta collaborazione dei Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, unendo le forze con svariate realtà del terzo settore. Un sostegno fondamentale arriva inoltre dalla Fondazione con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

<br />

Saggistica e narrazione si fondono

Il testo di Alerci offre una prospettiva profonda sulle nostre alture. La nota stampa descrive il volume come «un’opera composita che dalla saggistica approda gradualmente alla narrazione». I lettori troveranno una prima parte dedicata ai luoghi nevralgici dell’Appennino siciliano, seguita da un’attenta raccolta di preziose testimonianze letterarie. La terza sezione affronta le peculiarità climatiche della Sicilia montana, analizzando gli inediti scenari legati all’attuale crisi ambientale. L’ultima parte regala due racconti intensi, focalizzati sullo spopolamento e sulla progressiva scomparsa di un antico mondo rurale. Gli scatti fotografici realizzati dallo stesso autore arricchiscono ulteriormente le pagine del libro.

<br />

I protagonisti della serata ennese

L’autore dell’opera vive a Enna e lavora come docente di Scienze e di sostegno nella scuola pubblica. La sua firma compare regolarmente su numerose riviste letterarie e in interessanti approfondimenti legati alla meteorologia siciliana. Durante la serata, Luca Alerci dialogherà con Pietro Colletta, presidente del Comitato di Enna della Società Dante Alighieri e docente dell’Università di Palermo, e con Elisa Di Dio, nota scrittrice e talentuosa attrice teatrale. L’ingresso all’evento risulta totalmente libero e aperto a tutti i cittadini desiderosi di scoprire i segreti e le sfide del nostro Appennino.