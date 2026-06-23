Pizza Enna Fest 2026: Gusto, Tradizione e Spettacolo in Piazza Europa. L’inaugurazione mercoledì 24 giugno

Dal 24 al 28 giugno Piazza Europa diventerà il centro pulsante delle eccellenze locali con il Pizza Enna Fest 2026. La manifestazione punta a celebrare la pizza insieme alle migliori produzioni agroalimentari, l’artigianato e la cultura del nostro territorio. Il taglio del nastro è fissato per mercoledì 24 giugno alle ore 18:00. Un evento che apre cinque giorni densi di appuntamenti pensati per accogliere famiglie, turisti e chiunque ami la buona cucina.

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Masterclass e degustazioni d’eccellenza

La pizza sarà senza dubbio la regina indiscussa dell’evento, ma verrà accompagnata da un programma ricco di sorprese. Gli organizzatori hanno previsto masterclass specifiche dedicate non solo alla pizza, ma anche alla birra artigianale, alle bollicine e al Piacentinu Ennese DOP. Questi momenti offriranno degustazioni guidate da esperti e produttori locali, per approfondire la conoscenza delle nostre risorse enogastronomiche.

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La prima Sagra del Piacentinu Ennese DOP

Una delle grandi novità di quest’anno è il debutto della Sagra del Piacentinu Ennese DOP. Questa iniziativa rappresenta un momento prezioso per esaltare uno dei formaggi simbolo della nostra provincia, un prodotto già noto e apprezzato in tutta Italia. Il festival diventerà così una vetrina fondamentale per questa eccellenza casearia.

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Spazio al dibattito e all’artigianato

Oltre al buon cibo, la kermesse offrirà numerosi spunti di riflessione. Sono previsti talk e incontri a tema incentrati sulla valorizzazione del territorio, l’impresa, l’artigianato e le future prospettive di sviluppo locale. A impreziosire Piazza Europa ci saranno le Botteghe dell’Artigianato Artistico CNA. I visitatori avranno l’opportunità di osservare i maestri artigiani all’opera con dimostrazioni dal vivo, riscoprendo le antiche tradizioni.

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Animazione e comicità per tutti

Il divertimento sarà assicurato ogni sera con un ricco calendario di spettacoli. L’onore di inaugurare il palcoscenico il 24 giugno toccherà ai Quattro Gusti, il noto gruppo comico che porterà in piazza la sua irresistibile ironia siciliana. Il Pizza Enna Fest dimostra di essere un evento trasversale, capace di unire le forze di produttori, artigiani e istituzioni per promuovere le meraviglie di Enna.

www.pizzaennafest.it.