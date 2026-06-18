Arte, letteratura e musica alla biblioteca di Piazza Armerina con il Club Unesco e l’associazione “Incontriamoci in Biblioteca APS”

La biblioteca comunale di Piazza Armerina si prepara a ospitare un nuovo evento all’insegna delle arti varie. Sabato 20 giugno alle ore 19.00 gli spazi dedicati alla lettura diventeranno il palcoscenico per un incontro che fonde letteratura, recitazione, pittura e musica. L’iniziativa nasce dalla proficua collaborazione tra l’associazione “Incontriamoci in Biblioteca APS” di San Cataldo e il Club per l’Unesco di Piazza Armerina.

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Il sodalizio tra associazioni e il richiamo a Sciascia

Il gruppo “Incontriamoci in Biblioteca APS” si distingue per la sua instancabile opera di divulgazione culturale e per la promozione di attivissimi gruppi di lettura. Reduce dal recente e fortunato evento ospitato presso la storica “Casa Sciascia” di Racalmuto, l’associazione porta ora il suo apprezzato format nel cuore di Piazza Armerina. Il coinvolgimento del locale Club per l’Unesco scaturisce da una proposta diretta dello scrittore Gianfranco Cammarata, attuale presidente del sodalizio sancataldese.

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I protagonisti della serata tra parole e note

A guidare l’incontro saranno lo stesso Gianfranco Cammarata e l’attore Elio Angelo Cirrito. Il parterre degli ospiti promette di regalare spunti di grande spessore intellettuale ai presenti. Interverranno infatti la scrittrice Lucia Maria Collerone, la pittrice Monica Castellana e il chitarrista Demian Spagnolo. Questa affascinante contaminazione di talenti permetterà al pubblico di vivere un’esperienza immersiva unica, dove le parole dei libri prenderanno vita attraverso i suoni, i colori e la sapiente interpretazione teatrale.

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L’invito alla partecipazione per i cittadini

Gli organizzatori aprono le porte dell’evento a tutti gli appassionati di cultura del territorio e invitano caldamente la cittadinanza a partecipare in gran numero. L’appuntamento rappresenta un’ottima occasione per riscoprire gli spazi della biblioteca cittadina non solo come luogo di studio o prestito librario. Si consolida così la visione della struttura pubblica come vero e proprio centro di aggregazione sociale e polo nevralgico per la costante crescita intellettuale dell’intera comunità.