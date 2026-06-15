Enna accoglie il nuovo romanzo di Salvatore Chiello tra misteri e riflessioni

Venerdì 19 giugno alle ore 18.30 il suggestivo cortile dell’Urban Center, un tempo noto come Convento dei Cappuccini, diventerà il palcoscenico per la presentazione del libro intitolato “Le dice niente?”. L’opera porta la firma dello scrittore siciliano Salvatore Chiello e promette di catturare l’attenzione dei lettori con una trama ricca di suspense. L’incontro nasce grazie all’impegno instancabile dell’associazione Bottega Culturale all’interno del più ampio progetto denominato “Sulle tracce di Franco Enna”, una pregevole iniziativa che vanta il prezioso sostegno del Ministero della Cultura.

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Il valore della memoria nei luoghi del nostro entroterra

La serata prevede una scaletta densa di interventi interessanti. Il presidente di Bottega Culturale e direttore artistico del progetto Antonio Messina aprirà i lavori portando i saluti istituzionali. In una nota diffusa alla stampa l’organizzatore esprime grande entusiasmo per l’evento in programma. «Ospitare Salvatore Chiello e presentare una narrazione così intensa e stratificata rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di Bottega Culturale» si legge nel documento. L’associazione persegue infatti un obiettivo ambizioso e fortemente legato al territorio. «Vogliamo non solo esplorare le eccellenze della letteratura siciliana contemporanea, ma anche valorizzare la memoria culturale e i luoghi del nostro entroterra, trasformando spazi come l’ex Convento dei Cappuccini in veri centri di aggregazione e riflessione intellettuale» precisa il comunicato.

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Parole e letture per esplorare l’anima del testo

Dopo l’introduzione iniziale il pubblico avrà l’occasione preziosa di ascoltare la voce diretta dell’autore. Salvatore Chiello svelerà i retroscena della sua fatica letteraria durante un dialogo stimolante con la giornalista Manuela Acqua. Questo confronto aperto aiuterà i presenti a comprendere le dinamiche creative e le scelte narrative che animano le pagine del volume. L’atmosfera della serata prenderà ulteriormente forma e spessore grazie agli interventi di Cinzia Farina. A lei spetta il delicato compito di interpretare alcuni frammenti scelti del testo, regalando agli spettatori un’immersione totale nelle ambientazioni sospese e affascinanti immaginate dallo scrittore.

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Una Palermo magnetica fa da sfondo alle indagini

Il romanzo edito da Siké Edizioni catapulta i lettori in una Palermo dai contorni sfumati e a tratti futuribili. Il protagonista assoluto della complessa vicenda risponde al nome di Rosolino Pellerito, un magistrato chiamato a risolvere un caso estremamente intricato. La misteriosa scomparsa di una bambina costringe l’uomo di legge a misurarsi con una fitta rete di eventi del tutto imprevedibili. Quello che inizia come un normale e rigoroso dovere professionale cambia rapidamente pelle. La ricerca della verità si trasforma pagina dopo pagina in un viaggio intimo ed esistenziale che porta il protagonista a fare i conti con i propri segreti più reconditi.