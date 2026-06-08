Torna a Enna “Affinità elettive”: quando l’arte pittorica incontra la grande letteratura

Da mercoledì 10 a domenica 14 giugno l’Urban Center di Enna ospita la terza edizione della rassegna culturale “Affinità elettive”. L’evento apre i battenti mercoledì alle ore 18:00. L’iniziativa esplora il profondo legame tra le arti figurative e la parola scritta. L’ingresso è libero e gratuito per tutti i visitatori dalle 10:00 alle 20:00. Il progetto gode del prestigioso patrocinio del Comune di Enna e dell’Assemblea Regionale Siciliana.
Il dialogo tra i capolavori e i pittori locali
L’associazione culturale Libri&Altrove organizza questa affascinante esposizione. L’idea centrale propone una trasposizione visiva di celebri opere letterarie. Numerosi artisti locali mettono in mostra i propri quadri direttamente ispirati a testi immortali. Si passa agilmente dalla Divina Commedia di Dante alle poesie di Baudelaire fino ad arrivare ai romanzi di Virginia Woolf e Luigi Pirandello. Ogni singola tela rappresenta una visione personale e inedita di pagine lette e amate da intere generazioni.
Gli appuntamenti dei primi due giorni
Il calendario degli appuntamenti collaterali si presenta ricco e variegato. Subito dopo il taglio del nastro del 10 giugno interviene il professore Francesco Paolo Campione con una profonda riflessione intitolata “Dipingere le parole. Arte e letteratura tra mito e storia”. Il giorno successivo, giovedì 11 giugno alle 18:00, i riflettori si accendono sull’opera “Cartoline d’artista” di Emanuela Pulvirenti in un dialogo aperto e stimolante con Tiziana Tricarichi.
Libri rari e maestri dell’immaginazione
Il palinsesto prosegue venerdì 12 giugno alle 18:00 con la presentazione del catalogo dedicato al maestro Antonio Santacroce. L’incontro vede la partecipazione dell’artista stesso insieme al curatore Vittorio Ugo Vicari e all’editore Maurizio Cuzzocrea con l’attenta moderazione di Serena Raffiotta. Sabato 13 giugno il pubblico può immergersi nel fascino indiscusso della carta antica grazie alla cinquantaseiesima esposizione “Amor Librorum” guidata con maestria dagli esperti Pippo Lombardo e Damiano Calabrese.
Una rete culturale a servizio del territorio
L’intera manifestazione dimostra la grande vitalità del tessuto associativo ennese. Molteplici realtà locali come Bottega Culturale e la Società Dante Alighieri collaborano attivamente per la perfetta riuscita del progetto. Libri&Altrove continua in questo modo la propria importante missione di promozione del patrimonio umano e artistico della città. Un solido lavoro di squadra trasforma un semplice spazio espositivo in un vero e proprio laboratorio di confronto civile e crescita condivisa.