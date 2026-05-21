Anci Sicilia lancia l’allarme sulla fuga di personale dagli enti locali

Una profonda crisi strutturale minaccia la tenuta dei comuni dell’Isola. I pensionamenti superano le nuove assunzioni e sempre più spesso i vincitori di concorso rinunciano al posto o abbandonano gli uffici municipali per cercare mete lavorative più attrattive. È il quadro allarmante tracciato in un comunicato diffuso da Anci Sicilia a margine di una giornata formativa svoltasi a Palermo. L’evento dedicato al nuovo contratto collettivo nazionale degli enti locali ha visto la partecipazione dei vertici dell’associazione, tra cui il presidente Paolo Amenta, il segretario generale Mario Emanuele Alvano e il vicepresidente nazionale Ignazio Messina, insieme all’esperto Arturo Bianco.

<br />

La crisi delle assunzioni e le conseguenze per il territorio

I rappresentanti di Anci Sicilia hanno delineato uno scenario insostenibile per il futuro delle amministrazioni locali. I municipi continuano a svuotarsi di competenze essenziali e faticano a garantire l’operatività quotidiana. «Non siamo più di fronte a una difficoltà temporanea ma a una crisi strutturale che rischia di compromettere progressivamente la capacità degli enti locali di esercitare le proprie funzioni fondamentali e garantire servizi essenziali ai cittadini», sottolineano Amenta e Alvano nella nota. Gli esponenti dell’associazione ricordano inoltre che anche di fronte all’esternalizzazione di alcuni servizi resta assolutamente indispensabile il presidio pubblico per mantenere intatta la capacità di programmazione e controllo dei processi.

<br />

La proposta di un comparto unico per la pubblica amministrazione

Per arginare questa continua emorragia di professionalità verso altri settori l’associazione propone un intervento drastico sui rigidi vincoli assunzionali attualmente in vigore. La richiesta centrale punta all’avvio di un percorso legislativo capace di costruire gradualmente un comparto unico della pubblica amministrazione regionale e locale. Una riforma di tale portata necessita di adeguate risorse finanziarie per trasformare le politiche in servizi reali sui territori. Ignazio Messina ha infine ribadito l’impegno a livello nazionale per modificare norme non più coerenti con le esigenze organizzative dei municipi, suggerendo di guardare ai modelli integrati già sperimentati con successo in altre regioni a statuto speciale per restituire attrattività al lavoro pubblico.