Il 26 maggio 2026, alle ore 17.00 precise, il Salone di Rappresentanza della Prefettura di Enna ospiterà l’incontro “La mafia che cambia”, un’importante conversazione con Maurizio De Lucia, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. L’evento, aperto all’intera cittadinanza, rappresenta il primo appuntamento di un ciclo di iniziative di alto profilo culturale e civile promosse dalla Prefettura ennese in occasione delle celebrazioni per il centenario dell’istituzione della Provincia di Enna, offrendo un momento di profonda riflessione collettiva sulle trasformazioni della criminalità organizzata in Sicilia.
Centenario della Provincia di Enna: il 26 maggio l’incontro “La mafia che cambia” con il procuratore Maurizio De Lucia
Pubblicato il 18 Maggio 2026 da StartNews • Letto da 136 utenti