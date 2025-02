CSI Enna protagonista all’assemblea regionale di Catania

Una delegazione del Comitato Provinciale CSI di Enna – guidata dal presidente Salvino Bombara – ha preso parte oggi all’importante assemblea regionale convocata per l’elezione del nuovo presidente del Comitato Regionale del Centro Sportivo Italiano (CSI).

Un appuntamento cruciale per lo sport di base

L’assemblea – che si è svolta a Catania nel museo diocesano – ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle province siciliane, tutti impegnati a definire la leadership del CSI regionale per i prossimi anni.

Il presidente Bombara ha sottolineato l’importanza di questa assemblea per il futuro del CSI, in quanto permette di fare il punto sul lavoro svolto e gettare le basi per nuovi progetti che coinvolgeranno sempre di più le realtà locali.

Un contributo ennese per lo sport siciliano

Durante l’incontro, i delegati hanno avuto l’opportunità di esprimere il proprio voto per eleggere il presidente che guiderà il comitato regionale e il consigliere ennese Luca Ingrassia. Salvino Bombara – che da quest’anno è alla guida del CSI di Enna – ha rappresentato con orgoglio le istanze della provincia ennese, portando la sua esperienza e il suo impegno a sostegno della crescita del movimento sportivo dilettantistico.

Il presidente Bombara ha anche espresso il proprio sostegno ai candidati per la presidenza regionale, rimarcando l’importanza di continuare a promuovere i valori di sport e solidarietà che da sempre contraddistinguono l’operato del CSI. La delegazione ennese, inoltre, ha avuto modo di confrontarsi con i rappresentanti di altre province per discutere di progetti futuri, iniziative locali e strategie per rafforzare la rete di associazioni e attività sul territorio siciliano.

Un nuovo capitolo per il CSI Sicilia

L’elezione del nuovo presidente regionale si è conclusa con il voto unanime di gran parte dei presenti, dando così il via a un nuovo capitolo per il CSI Sicilia e il via a Luca Ingrassia, nuovo membro del comitato regionale. Concludendo l’incontro, Bombara ha espresso la sua soddisfazione per l’esito dell’assemblea e ha ribadito l’impegno del Comitato di Enna nel sostenere il CSI regionale e contribuire attivamente alla crescita e al rafforzamento dell’associazionismo sportivo in tutta la regione.

Un momento importante per lo sport siciliano

L’appuntamento di oggi rappresenta un momento importante per il movimento sportivo siciliano, che continua a essere un punto di riferimento fondamentale per lo sport dilettantistico, educativo e sociale.