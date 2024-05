Piazza Armerina – Presentazione di “Autopsie del Cuore” di Diego Aleo: un viaggio nel cuore umano tra letteratura e fede

Un evento imperdibile attende gli appassionati di letteratura a Piazza Armerina: la presentazione del libro “Autopsie del Cuore” di Diego Aleo. Questo appuntamento culturale si terrà sabato 18 maggio 2024, alle ore 17:00, presso la Chiesa di San Giovanni, un luogo simbolico che farà da cornice a un dialogo profondo sulle vicissitudini umane attraverso il cuore. L’evento vedrà la partecipazione di figure eminenti come Mons. Antonino Scarcione, assistente ecclesiastico UCIM di Piazza Armerina, la Prof.ssa Marianna La Malfa, Presidente UCIM Piazza Armerina, e il Prof. Filippo Salvaggio, autore della prefazione. Questi relatori contribuiranno a una riflessione ricca e articolata sulle tematiche del libro.

Il Cuore come Baricentro dell’Esistenza Umana

“Autopsie del Cuore” esplora il cuore come epicentro delle esperienze e delle emozioni umane, un tema che echeggia i grandi nomi della letteratura italiana come Manzoni e Bassani. Alessandro Manzoni, nei “Promessi Sposi”, descrive il cuore come un oracolo personale, un deposito di saggezza e premonizione, intrecciando il passato e il presagio del futuro. Questa visione trova un riscontro nell’opera di Aleo, che, con profonda sensibilità, intende restituire al cuore la sua essenza più profonda e ancestrale.

Un Dialogo Aperto con il Pubblico

Dopo la presentazione del libro, seguirà un dialogo aperto in cui i presenti potranno interagire con Diego Aleo. Questo sarà un momento di condivisione e approfondimento, dove l’autore svelerà le ispirazioni e le riflessioni che hanno guidato la sua scrittura, marcata da una forte impronta di fede e ricerca interiore.

