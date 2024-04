Pallavolo: giochi sportivi studenteschi. ll liceo Majorana Cascino di Piazza Armerina si aggiudica il titolo provinciale

Nell’ambito dei giochi sportivi studenteschi, il Liceo Majorana Cascino di Piazza Armerina ha ottenuto un significativo riconoscimento, aggiudicandosi il titolo di campione provinciale nel torneo di pallavolo. Questo risultato rappresenta un importante traguardo per l’istituto, che si è distinto per le eccellenti performance dei suoi studenti atleti. Il torneo ha visto la partecipazione di diverse scuole superiori della provincia, ma è stato il Liceo Majorana Cascino a emergere come il più forte, grazie a una serie di partite giocate con grande maestria e spirito di squadra. Questo successo non solo eleva il prestigio della scuola nell’ambito sportivo scolastico, ma contribuisce anche a promuovere l’importanza dello sport come mezzo di formazione e crescita personale per gli studenti.