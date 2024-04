L’anno europeo delle competenze: alla Kore un dibattito sull’ingresso nel mercato del lavoro e le nuove sfide

Si è svolto presso l‘Università degli Studi di Enna “Kore” un importante seminario incentrato sul Progetto di Rete 2023/24 dei CDE italiani. L’evento, organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Giuridiche e con la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, ha avuto come tema centrale “L’Anno europeo delle competenze: capacità, ingegno e partecipazione”, focalizzandosi in particolare su “Competenze e mercato del Lavoro: opportunità e nuove sfide”.

Il Prof. Francesco Tomasello, Rettore dell’Ateneo, ha aperto il dibattito evidenziando i punti chiave del tema in discussione, mentre il Prof. Raffaele Scuderi, Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Giuridiche, ha moderato l’incontro. A prendere la parola è stato anche il Prof. Vincenzo Fasone, che ha introdotto una riflessione sul nuovo scenario del mercato del lavoro, sottolineando come le condizioni dei lavoratori, le esigenze professionali emergenti, le questioni di genere, età e localizzazione, nonché le pari opportunità, stiano rapidamente evolvendo.

La Prof.ssa Francesca Katharina Toepfer ha presentato i risultati della sua indagine sulle condizioni dei lavoratori in Italia e in Europa, affrontando in particolare la questione del “Capitale umano, differenze salariali di genere e la situazione dell’Italia oggi”. Dai suoi dati emerge una preoccupante scarsità di giovani nel sistema produttivo italiano, un fenomeno che incide negativamente sul rinnovamento generazionale e sull’innovazione nelle aziende.

Il Prof. Giulio Pedrini ha poi approfondito l’analisi delle competenze e delle conoscenze dal punto di vista della domanda di lavoro, evidenziando una gerarchia nelle professioni che vede al top le figure manageriali e intellettuali, seguite da quelle tecniche, impiegatizie, di vendita e assistenza al cliente, fino agli operai specializzati e agli artigiani.

Importante l’intervento dei rappresentanti del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, la Dott.ssa Silvia Ghiselli e il Dr. Dorel Nicola Manitiu, che hanno esposto gli esiti di studi volti a valorizzare i giovani laureati per favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro e contribuire così allo sviluppo del paese.

L’iniziativa ha suscitato grande interesse tra i partecipanti, mirando a fornire agli studenti gli strumenti necessari per comprendere e inserirsi efficacemente in un mercato del lavoro in rapida evoluzione. Le competenze professionali richieste oggi sono in continuo cambiamento, con un’enfasi crescente sulle cosiddette soft skills, indispensabili nell’era della quarta rivoluzione industriale, caratterizzata dall’integrazione tra tecnologie digitali, fisiche e biologiche. L’evento ha sottolineato l’importanza di preparare le nuove generazioni a queste sfide, evidenziando che il futuro è già presente tra noi.