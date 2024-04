Acqua razionata nelle contrade di Piazza Armerina

In riferimento alla nota prot. n. 0002110-GEN/2024 del 08/03/2024 della Società Siciliacque SPA con cui la stessa Società ha comunicato la riduzione della fornitura idrica a causa della situazione di severità idrica alta, con la presente si comunica che, a far data oggi 09/04/2024, il sistema distributivo afferente le linee periferiche di codesto Comune sarà regolato con un’erogazione secondo turnazione a giorni alterni, come di seguito riportato: C.da Alberazzi, C.da Polleri, C.da Indirizzo, C.da Scarante e C.da Serrafina distribuzione prevista per oggi 09/04/2024 e la prossima distribuzione e’ prevista per giorno 11/04/2024 ;