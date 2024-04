Giuseppe Mattia, ex vicesindaco di Piazza Armerina, assolto dall’accusa di diffamazione nei confronti del sindaco Cammarata

Una sentenza della Corte Suprema di Cassazione ha revocato il verdetto di colpevolezza precedentemente assegnato a Mattia Giuseppe per diffamazione nei confronti di Antonino Cammarata, il Sindaco di Piazza Armerina. Il processo, iniziato con le accuse mosse dalla Procura e poi confermate in primo grado dal Tribunale di Enna e in appello dalla Corte di Caltanissetta, riguardava le dichiarazioni di Mattia, ex vice sindaco, rilasciate in un video del 26 maggio 2019. Nel video, Mattia aveva etichettato il sindaco Cammarata come “bugiardo ed incapace”, noto più per i suoi festeggiamenti che per le sue competenze professionali. Queste parole avevano portato alla sua condanna a un’ammenda di 3.000 euro e al pagamento di 5.000 euro di danni morali a Cammarata. Tuttavia, nel corso dell’udienza del 4 aprile 2024, la Corte Suprema, accogliendo le argomentazioni presentate dall’avvocato Francesco Alberghina, difensore di Mattia, ha annullato le sentenze precedenti, stabilendo che i fatti non configurano un reato.