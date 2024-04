Ritorno in scena della commedia “San Giovanni Decollato” a Piazza Armerina

Una tradizione che si rinnova

La comunità teatrale di Piazza Armerina si appresta a vivere un evento di grande significato culturale con il ritorno in scena di “San Giovanni Decollato”, commedia in tre atti del celebre autore siciliano Nino Martoglio. Il Teatro Garibaldi, storico palcoscenico della città, ospiterà per due serate consecutive, il 13 e 14 aprile, questa rappresentazione che si annuncia ricca di pathos e momenti esilaranti.

Un cast d’eccezione

La pièce vedrà la partecipazione di attori noti nell’ambito regionale, con Turi Amore e Federica Amore in veste sia di interpreti che di responsabili della regia e dell’aiuto regia. Accanto a loro, sul palco si alterneranno talenti quali Mirella Petralia, Luca Micci, Nuccio Nicastro, Carmela Trovato, fino ad arrivare a Santo Di Natale. Una squadra affiatata che promette di dare nuova vita ai personaggi immortali di Martoglio.

Dettagli e informazioni utili

Il sipario si alzerà alle ore 21:00 del sabato e alle 17:30 della domenica, permettendo così ad un pubblico ampio di partecipare. La produzione è un orgoglio per l’Assessorato al Turismo e Spettacolo della città, che sostiene attivamente gli eventi culturali locali. I biglietti sono già disponibili per l’acquisto con un prezzo intero di 20 euro, mentre per studenti e ridotti il costo è di 15 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri forniti sulla locandina dell’evento.

(nella foto Federica e Turi Amore)