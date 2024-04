Il comitato Canali di Piazza Armerina in azione per la pulizia della fonte.

Un impegno comunitario

Il comitato del quartiere Canali, nel cuore di Piazza Armerina, ha recentemente preso l’iniziativa di ripulire la storica fonte che dà il nome all’intero quartiere, liberandola da sporcizia ed erbacce. Questa azione rappresenta un esempio luminoso di come la comunità possa fare la differenza nel mantenimento della pulizia e della bellezza delle proprie zone. L’intervento in realtà non si è limitato alla fonte ma ha coinvolto l’intera zona centrale del quartiere.

Il sostegno istituzionale

Il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, ha espresso il proprio apprezzamento per l’opera svolta dal comitato, ora sotto la guida di Cateno Grancagnolo e del suo vice Aurelio Salinardi. “Mi sono appena recato alla fonte dei canali per constatare di persona il grande lavoro effettuato. L’apporto delle associazioni è di straordinaria importanza per la collettività e le istituzioni. Grazie!” ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando l’importanza dell’impegno civico nel curare i beni comuni.

Problematiche e contrasti

Nonostante la responsabilità della pulizia in queste aree spetti formalmente all’azienda preposta alla gestione dei rifiuti, il cui operato sembra essere afflitto da alcune criticità, l’intervento diretto dei cittadini testimonia un profondo attaccamento alla propria città. Questo spirito civico si pone in netto contrasto con gli atteggiamenti di alcuni individui (i soliti idioti) che, di recente, sono stati ripresi dalle telecamere mentre imbrattavano le strade del centro storico con rifiuti, compiendo azioni penalmente perseguibili.

Il comitato Canali, attraverso la propria iniziativa, non solo ha migliorato l’aspetto e l’igiene del quartiere ma ha anche inviato un forte messaggio sul valore della responsabilità e dell’amore verso la propria città. In un momento in cui il decoro urbano rischia di essere compromesso da comportamenti irresponsabili, l’esempio del comitato Canali si erge come testimonianza della forza della collaborazione e dell’impegno civico.