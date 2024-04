La Cna Ristorazione segnala la crisi turistica di Enna nel periodo pasquale. Ma è solo un problema legato alla viabilità?

La nota di Nicola Lo Iacono



Mentre Piazza Armerina festeggia il suo terzo posto come meta più visitata dopo Taormina e la Valle dei Templi, c’è invece chi, come la città di Enna, lamenta un forte calo nelle presenze turistiche. Il capoluogo, in realtà, non ha una forte vocazione turistica e l’unico evento di rilievo legato alla Settimana Santa, in grado di alimentare un certo flusso di curiosi e appassionati, quest’anno si è rivelato un flop. Ma se anche il Castello di Lombardia è stato completamente ignorato dal turismo culturale non è solo un problema legato alla viabilità ed in particolare alla chiusura dello svicolo autostradale sulla A19. Enna risulta completamente assente dagli itinerari turistici e inoltre l’amministrazione comunale non ha realizzato nessun tipo di promozione che in qualche maniera potesse intercettare, anche in minima parte, i flussi turistici siciliani. Oggi registriamo la presa di posizione della Cna Ristorazione, che ci pare comunque tardiva rispetto alle esigenze di promozione che ha la città di Enna e un po’ troppo focalizzata sui problemi logistici. Ben venga comunque un atteggiamento critico e fattivo che possa in qualche maniera preparare il terreno ad una pianificazione per la prossima stagione turistica del 2025.