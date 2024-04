Mete turistica pasquali: terzo posto in Sicilia per la Villa romana di Piazza Armerina. Smentite le fake news sullo stato del sito

Le notizie messe in circolazione il mese scorso sullo stato della Villa romana del Casale sono state smentite nei fatti da centinaia di video che circolano in rete e che mostrano lo splendore dei mosaici di Piazza Armerina. Un rapporto sullo stato del monumento riferito a un decennio fa era finito sulla scrivania di un giornalista del Corriere, che lo aveva ritenuto ancora valido e aveva pubblicato un articolo riportando dati completamente errati, visto che nel frattempo la copertura della Villa è stata ristrutturata e il numero dei visitatori sta gradualmente crescendo per ritornare a numeri più consistenti. Una diffusione di notizie false, proprio nel periodo di apertura della stagione turistica, che ha rischiato di compromettere l’economia dell’intera città e lo sforzo dell’amministrazione comunale di affermare l’immagine di Piazza Armerina in un mercato assai complicato come quello turistico. Lo stesso Presidente della Regione, Renato Schifani, e le numerose troupe televisive, a partire da quelle della Rai e di Sky, giunte per riprendere lo scandalo dei “mosaici infangati e ricoperti di muschi e licheni”, si sono resi conto che era tutta una bufala e che gli interventi necessari sono solo di manutenzione ordinaria. Alla fine, le fake news messe in circolazione si sono rivelate tali.

Un patrimonio culturale senza pari

Parliamo dunque del turismo pasquale e dei risultati in Sicilia. Un tripudio di storia, arte e cultura ha accolto i numerosi visitatori che, nel corso del lungo week-end pasquale, hanno scelto di esplorare le bellezze della Sicilia. Dai maestosi templi dell’era greca ai suggestivi resti dell’epoca romana, passando per musei densi di opere inestimabili e parchi archeologici, l’isola si è rivelata una meta privilegiata per un viaggio indimenticabile attraverso i secoli. Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, ha evidenziato l’importanza della ricchezza culturale e monumentale dell’isola come principale fattore di attrazione turistica, a pari merito con il patrimonio naturale. Questo inesauribile giacimento di bellezza e storia continua a essere al centro degli investimenti del governo regionale, volti a promuovere ulteriormente uno dei pilastri dell’economia siciliana. L’elevato gradimento espresso dai visitatori conferma l’efficacia di tali sforzi, in particolare attraverso iniziative di valorizzazione e tutela di siti chiave come il Telamone della Valle dei Templi e la Villa romana del Casale di Piazza Armerina.

Un successo confermato dai numeri

Il weekend di Pasqua ha visto un’affluenza significativa nei principali siti culturali della regione. Tra questi spiccano il Teatro antico di Taormina e l’area archeologica di Naxos con quasi 8.500 visitatori, la Valle dei Templi con quasi 6.000 ingressi e oltre 2.500 appassionati che hanno ammirato i mosaici della Villa romana del Casale. Anche i siti del Trapanese e del Palermitano hanno registrato un buon numero di presenze, confermando l’attrattiva culturale dell’isola.

Francesco Paolo Scarpinato, assessore ai Beni culturali, riconosce la Sicilia come una destinazione culturale di eccellenza e prevede che il trend positivo continui con l’arrivo della stagione primaverile, permettendo a sempre più persone di scoprire le meraviglie offerte dalla regione.

I dati del week-end pasquale suggeriscono un ottimo trend di presenze per il 2024, alimentando le aspettative per un nuovo record annuale, in continuità con i risultati storici già raggiunti nel 2023. La Sicilia si conferma così non solo cuore pulsante del Mediterraneo per la sua storia millenaria, ma anche punto di riferimento per il turismo culturale a livello internazionale.