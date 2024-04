Cinquanta pattuglie delle forze di polizia hanno garantito la sicurezza dei cittadini durante il periodo pasquale.

Le recenti festività pasquali hanno visto un incremento delle misure di sicurezza in tutta la provincia, in risposta a un contesto globale teso e a seguito dell’attentato terroristico avvenuto a Mosca. Queste azioni preventive hanno interessato sia la verifica dei passanti che dei veicoli in transito.

Un bilancio delle operazioni

Nel corso delle operazioni di controllo, che si sono svolte dal 29 marzo al 1° aprile 2024, le forze dell’ordine hanno controllato 471 persone e 309 veicoli, risultando in 16 violazioni del Codice della Strada e nel sequestro di 3 autovetture. Questa vasta mobilitazione ha coinvolto oltre 50 pattuglie appartenenti a diverse forze di polizia, inclusa la Polizia Locale e la Polizia Provinciale, tutte coordinate sotto una specifica ordinanza del Questore di Enna. Queste misure sono state adottate seguendo le direttive emerse durante una riunione del Comitato Provinciale per la Sicurezza Pubblica, tenutasi in Prefettura, di cui vi avevamo riferito.

Motivazioni e obiettivi dei controlli

La decisione di intensificare i controlli è stata dettata dalla necessità di garantire sicurezza e serenità durante le celebrazioni pasquali, un momento di grande afflusso turistico e di particolare importanza per la comunità. La situazione internazionale, già segnata da tensioni e recentemente aggravata dall’attacco terroristico a Mosca, ha richiesto un approccio più stringente per prevenire eventuali rischi e garantire che le festività si svolgessero senza intoppi. La cooperazione tra le varie forze di polizia e l’attuazione di strategie congiunte hanno permesso di affrontare efficacemente le sfide di questo periodo, evidenziando l’importanza di un lavoro di squadra nella gestione della sicurezza pubblica. Un grazie a tutto il personale e ai militari che come sempre, con spirito di abnegazione, ha saputo gestire la particolare situazione.