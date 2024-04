Piazza Armerina: si cerca sede per matrimoni fuori dal comune

In un pittoresco tentativo di sposare l’utile al dilettevole, il Comune di Piazza Armerina lancia un’iniziativa che potrebbe portare molte coppie a sposarsi nella Città dei Mosaici . Con la Determina n. 714, di oggi 2 aprile, l’amministrazione comunale invita i proprietari di strutture ricettive, edifici, ville, agriturismi di particolare pregio, dotati di valenza storico-artistica o paesaggistica, a offrire gratuitamente i loro spazi per la celebrazione di matrimoni civili e unioni civili. Un’iniziativa che, oltre a rispondere alle crescenti richieste di luoghi meno istituzionali per il fatidico “sì”, cerca di valorizzare il patrimonio locale in un’ottica di promozione turistica e culturale.

L’amore cerca spazi originali

La ricerca di spazi idilliaci per i matrimoni civili nasce dalla constatazione che sempre più coppie desiderano celebrare il proprio amore in cornici uniche, lontane dai consueti e freddi uffici comunali. Questo nuovo corso, che interpreta “casa comunale” in senso lato, apre a possibilità suggestive: immaginate scambiarsi le promesse eterne circondati da vigneti dorati, in antiche ville affacciate su panorami mozzafiato, o in castelli carichi di storia. Un sogno? Forse, ma ora anche un’opzione concreta grazie a questa iniziativa.

Un invito a partecipare

L’avviso esplorativo è solo un invito a partecipare per tutti coloro che vogliono contribuire a creare l’atmosfera perfetta per il giorno più importante nella vita di molte coppie. In cambio di generosità e disponibilità, i proprietari delle strutture selezionate avranno l’opportunità di vedere i loro spazi valorizzati e conosciuti da un pubblico più ampio, contribuendo al tempo stesso al tessuto sociale e culturale del territorio.

Cerimoni indimenticabili

Un comodato d’uso gratuito per tre anni, rinnovabile, sarà la formula con cui il comune e i proprietari delle strutture collaboreranno per dare vita a cerimonie indimenticabili. In un mondo dove l’ufficialità e la burocrazia spesso appesantiscono l’atmosfera, questa iniziativa soffia un vento di freschezza e novità, promettendo matrimoni civili che siano non solo un formale accordo, ma un’esperienza da ricordare. Una sede per un giorno importante fuori dal comune, in tutti i sensi.

Nella città di Piazza Armerina, quindi, l’amministrazione cerca nuovi scenari, affinché il matrimonio civile si trasformi da procedura a evento da vivere e condividere con la giusta scenografia, in luoghi che raccontano storie, avvolti da bellezza e storia. Un’occasione unica per dire “sì” in modo davvero speciale, facendo della propria unione un capolavoro di emozioni e ricordi, incorniciato dalla magia di spazi che solo il cuore della Sicilia sa offrire.

Lucia Sansone per StartNews