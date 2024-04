Il comune di Piazza Armerina rinnova l’impegno per il trasporto dei diversamente abili

La Giunta Municipale di Piazza Armerina ha approvato il rinnovo della convenzione per il trasporto sociale dei cittadini diversamente abili, in collaborazione con le Associazioni di Protezione Civile. La decisione si inserisce nel quadro delle azioni volte a garantire l’accessibilità e la mobilità a favore delle persone con disabilità, in linea con quanto previsto dalla Legge 104/92 e successivi aggiornamenti legislativi.

Un servizio essenziale

Il servizio di trasporto a favore degli utenti diversamente abili, organizzato dal Comune fin dal 2021, rappresenta un’importante risorsa per facilitare l’accesso ai centri riabilitativi. La collaborazione con le associazioni di volontariato ha permesso di mantenere attivo questo servizio, di fondamentale importanza per la comunità, nonostante la cessazione dell’attività del personale precedentemente addetto, a seguito delle adesioni alle misure di fuoriuscita previste dalla normativa regionale.

Investimento e rinnovo

Il rinnovo della convenzione, previsto fino al 15 novembre 2024, comporta un investimento di 10.000 euro, finanziati dal bilancio comunale del 2024. Tale impegno economico sottolinea la volontà dell’Amministrazione di proseguire nell’offerta di un servizio essenziale, garantendo allo stesso tempo un’efficiente gestione delle risorse a disposizione.