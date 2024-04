Musica: Il nuovo brano di Essemme, “Città”, offre una riflessione sul desiderio di evasione e la lealtà verso il proprio luogo d’origine

Nel nuovo brano di Essemme, dal titolo “Città”, il cantautore piazzese, offre una riflessione profonda e personale sulla vita in una città, come Piazza Armerina, che, nonostante il legame emotivo forte, sembra non offrire tranquillità né opportunità adeguate ai suoi abitanti. La narrazione si muove tra il desiderio di fuga e il profondo attaccamento, esprimendo una complessa dualità di sentimenti.

Il testo di “Città” si presenta come una potente espressione di appartenenza, un dialogo interiore carico di contrasti tra il desiderio di evasione e la lealtà verso il proprio luogo d’origine. Attraverso versi che raccontano di piazze vuote, di sogni infranti e di una gioventù costretta a valutare l’addio come unica via di fuga, l’autore ci immerge in un contesto urbano denso di sfide e contraddizioni.

Il ritornello del brano riecheggia come un mantra, un legame indissolubile che definisce l’identità dell’io lirico nonostante le difficoltà. La ripetizione dei versi dedicati alla città funge da collante emotivo che lega l’autore al suo ambiente, pur riconoscendo i limiti e le amarezze che esso impone.

Musicalmente il brano usa tonalità che oscillano tra il malinconico e l’energico, riflettendo il dinamismo emotivo del testo. La struttura della canzone, con il suo ritornello ripetuto e le strofe ricche di immagini forti, offre spunti per una composizione altamente espressiva che cattura l’essenza di un’esperienza urbana complessa.

Particolarmente toccanti sono i riferimenti a luoghi specifici, che da nomi generici diventano simboli di una realtà ben più grande, colorando il brano di localismo e universale allo stesso tempo. La menzione di colori nelle ultime strofe non solo arricchisce il testo di una dimensione quasi pittorica ma allude anche alla diversità di esperienze e sentimenti che la città racchiude.

“Città” si distingue per la sua capacità di raccontare la realtà urbana senza filtri, con una sincerità che colpisce e invita alla riflessione. Nonostante la descrizione di una realtà a tratti dura e inospitale, traspare un incondizionato amore per il luogo natale, un senso di appartenenza che resiste nonostante tutto. Il brano rappresenta un invito a guardare oltre le difficoltà immediate, mantenendo vivo il legame con le proprie radici e nutrendo la speranza in un futuro migliore.

Lucia Sansone per StartNews