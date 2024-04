Il teatro Garibaldi di Piazza Armerina dichiarato “Monumento Nazionale”.

La Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura, la proposta di legge per il riconoscimento come Monumenti Nazionali del Teatro “Francesco Paolo Neglia” di Enna, del Teatro “Giuseppe Garibaldi” di Piazza Armerina e del Teatro greco di Agira. Questa decisione segue l’approvazione di specifici emendamenti presentati dai deputati di Fratelli d’Italia, Gianluca Vinci e Tommaso Foti, che hanno portato all’inserimento dei tre teatri siciliani nell’elenco dei beni culturali tutelati a livello nazionale.

Un riconoscimento atteso

L’onorevole Eliana Longi, esprimendo soddisfazione per l’approvazione, ha sottolineato l’importanza di questo riconoscimento per la provincia di Enna e per il territorio di sua competenza. L’azione di Fratelli d’Italia, secondo Longi, prosegue nell’ottica di promozione e tutela dei beni culturali dell’area ennese, equiparando i nostri teatri alle grandi istituzioni culturali italiane.

L’importanza della tutela

L’inclusione del Teatro “Francesco Paolo Neglia”, del Teatro “Giuseppe Garibaldi” e del Teatro greco di Agira tra i Monumenti Nazionali non è solo un riconoscimento formale, ma apre la strada a nuove possibilità di tutela e valorizzazione. Questo status garantisce una maggiore attenzione e risorse dedicate alla conservazione e alla promozione di questi luoghi, ricchi di storia e cultura.