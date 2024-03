Piazza Armerina – L’assessore Epifanio Di Salvo fa chiarezza sulla Fonte dei Canali: solo polemiche e fake news.

L’antica Fonte dei Canali, un prezioso bene storico e artistico della città, è stata recentemente al centro di vivaci dibattiti e polemiche, alimentate da una serie di informazioni errate diffuse soprattutto tramite i social network. In risposta a queste voci, l’Assessore ai Lavori Pubblici, Epifanio Di Salvo, ha voluto fare chiarezza, smentendo categoricamente le false notizie riguardanti presunte operazioni poco chiare che avrebbero come oggetto la fonte d’acqua.

Un patrimonio da salvaguardare

“L’amministrazione Cammarata considera la Fonte dei Canali un elemento da preservare attentamente, data la sua rilevanza storica ed artistica. Le voci secondo cui la fonte sarebbe stata oggetto di operazioni non precisate sono totalmente infondate”, ha affermato Di Salvo, ponendo l’accento sull’importanza di proteggere questo sito.

Accordo con il comitato del quartiere Canali

Un significativo passo avanti è stato fatto grazie all’accordo raggiunto con il comitato del quartiere Canali e il suo nuovo presidente, Cateno Grancagnolo. Questo accordo segna un momento importante di collaborazione tra l’amministrazione comunale e le realtà locali, superando la vecchia concezione di comitati di quartiere troppo politicizzati. “I comitati devono essere interlocutori attivi con l’amministrazione, per il bene della città”, ha commentato l’assessore.

Progetti futuri per la fonte

L’assessore Di Salvo ha inoltre annunciato un progetto mirato a migliorare la qualità dell’acqua della Fonte dei Canali, con interventi specifici per ridurre la carica batterica. Sebbene l’acqua debba essere considerata non potabile per legge, l’obiettivo è quello di renderla più pura, garantendo al tempo stesso il mantenimento e il decoro della fonte e dei lavatoi circostanti. Un’azione che verrà in parte gestita direttamente dal comitato di quartiere Canali. “Ritengo sia finito il tempo dei comitati di quartiere che fanno politica, più indirizzati a chiedere che a fare”.

In questo modo, l’assessore ai Lavori Pubblici Epifanio Di Salvo vuole sgomberare il campo da equivoci e confermare l’impegno dell’amministrazione nel preservare il patrimonio storico e artistico della città, promuovendo al contempo la collaborazione tra le istituzioni e le comunità locali.

(nella foto da sinistra: L’assessore Epifanio di Salvo e il presidente del Comitato del Quartiere Canali Cateno Grancagnolo)