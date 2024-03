Verso una Sicilia più pulita? Il nuovo Piano sui rifiuti promette rivoluzioni energetiche

La Sicilia si prepara a vivere una vera e propria rivoluzione nella gestione dei rifiuti, grazie al nuovo Piano regionale appena approvato dalla giunta guidata dal presidente Renato Schifani. Una strategia ambiziosa che punta a integrare l’attuale rete impiantistica con tecnologie avanzate, promuovendo il recupero energetico e minimizzando l’impatto ambientale. Al centro del progetto, l’annuncio della costruzione di due termovalorizzatori nelle città metropolitane di Palermo e Catania, simboli di un impegno rinnovato verso la sostenibilità e l’innovazione.

Queste strutture, destinate a diventare pilastri della nuova politica di gestione dei rifiuti, sono pensate per essere un esempio di pubblica iniziativa al servizio delle comunità locali. Posizionate strategicamente per coprire le esigenze delle macro-aree della Sicilia occidentale e orientale, si avvarranno di un investimento complessivo di 800 milioni di euro, finanziati attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021/2027. L’obiettivo è chiaro: trasformare i rifiuti da problema a risorsa, convertendoli in energia elettrica e, al contempo, riducendo i costi di smaltimento per i comuni e, di conseguenza, per i cittadini.

Renato Schifani, con il suo ruolo di commissario straordinario, dimostra una volontà ferrea di accelerare i tempi per affrontare l’annoso problema dei rifiuti nell’isola. Il Piano non solo prevede la costruzione dei termovalorizzatori ma si propone anche di raggiungere ambiziosi obiettivi di recupero e riciclaggio fissati dalla direttiva europea, puntando al 65% entro il 2035. Una sfida che la Regione intende vincere migliorando l’efficienza impiantistica e promuovendo una maggiore consapevolezza civica attraverso campagne di sensibilizzazione mirate.

La realizzazione di questi impianti porterà notevoli benefici in termini di efficienza energetica, con il 70% dell’energia prodotta destinata al mercato, contribuendo così a un significativo abbattimento delle tariffe di smaltimento. Inoltre, l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti solidi urbani, prevista dal Piano, includerà trattamenti preliminari che separeranno le frazioni riciclabili, riducendo ulteriormente l’impatto ambientale e il bisogno di trasporti pericolosi o inquinanti.

L’approccio innovativo della Sicilia alla questione rifiuti segna un punto di svolta verso un futuro più ve rde e sostenibile. Con la progettazione degli impianti che partirà immediatamente dopo l’ottenimento dei necessari pareri ambientali, previsti entro luglio, l’isola si appresta a diventare un esempio luminoso di come tecnologia e responsabilità ambientale possano andare di pari passo nella tutela del patrimonio naturale e nel miglioramento della qualità della vita dei suoi abitanti.

Attilio Franchi per StartNews