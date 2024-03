Le ricette di Matilda. Il fegato alla veneziana

Le ricette di Matilda

👨‍🍳Il Fegato alla Veneziana è un piatto tradizionale della cucina veneta, in particolare della città di Venezia, famoso in tutto il mondo per il suo sapore delicato e la sua storia affascinante. Questo piatto ha origini antiche, risalenti al tempo della Repubblica di Venezia, quando le spezie e gli ingredienti esotici cominciavano a essere importati in città grazie ai commerci marittimi. 🚢La ricetta tradizionale prevede fettine di fegato di vitello cotte con cipolle dolci, abbondantemente caramellate, e sfumate con aceto di vino bianco, che conferisce al piatto un gusto unico e inconfondibile.

Tempo di preparazione

– Preparazione: 15 minuti

– Cottura: 20 minuti

– Totale: 35 minuti

Ingredienti

– 500 g di fegato di vitello, tagliato a fettine sottili

– 3 cipolle bianche grandi, affettate sottilmente

– 4 cucchiai di olio extravergine di oliva

– 1/2 bicchiere di aceto di vino bianco

– Sale e pepe nero q.b.

– Prezzemolo fresco tritato, per guarnire

Procedimento

1. Preparazione delle cipolle: In una padella capiente, scaldare l’olio extravergine di oliva e aggiungere le cipolle affettate. Lasciarle appassire a fuoco medio-basso per circa 10-15 minuti, finché non diventano trasparenti e dolci, mescolando di tanto in tanto.

2. Cottura del fegato: Aggiungere le fettine di fegato nella padella con le cipolle. Alzare il fuoco e cuocere per circa 2-3 minuti per lato, fino a quando il fegato non è ben dorato. È importante non cuocere troppo il fegato per mantenere la sua tenerezza.

3. Sfumatura con aceto: Versare l’aceto di vino bianco sulla carne e lasciare evaporare a fuoco alto per un paio di minuti. Questo passaggio conferirà al piatto la sua caratteristica acidità equilibrata.

4. Condire: Aggiustare di sale e pepe secondo il gusto. Mescolare bene per far insaporire tutti gli ingredienti.

5. Servire: Trasferire il fegato alla veneziana su un piatto da portata, cospargere di prezzemolo fresco tritato e servire immediatamente.

Abbinamento vini

Per accompagnare il Fegato alla Veneziana, si consiglia un vino bianco veneto, come un Soave Classico DOC, che con la sua freschezza e aromaticità bilancia la dolcezza delle cipolle e l’intensità del fegato. Il Soave Classico ha generalmente una gradazione alcolica che varia dal 12% al 13,5%.

La chiave è nella dolcezza delle cipolle e nella cottura perfetta del fegato, e il tutto viene esaltato da un buon bicchiere di Soave Classico. 🍽️🍷

Spero ti diverta a preparare questo piatto classico. E ricorda, se hai bisogno di consigli o vuoi esplorare altre ricette, sono qui per aiutarti! Buona cucina! 🍴

Scrivete sui nostri social il risultato della tua prova.

…la vostra Matilda per StartNews