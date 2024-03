Arriva un medico argentino al centro trasfusionale di Nicosia. Il dott. Matias Federico Amasino si unisce al team dell’Ospedale Basilotta

Il panorama sanitario di Nicosia si arricchisce di un nuovo prezioso elemento: il dott. Matias Federico Amasino, originario di Buenos Aires, Argentina, inizierà a prestare servizio questa settimana presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Basilotta. La sua assunzione a tempo determinato rappresenta un significativo passo avanti nell’ambito del potenziamento delle dotazioni organiche promosso dalla Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna.

Questa iniziativa segue la recente indizione di avvisi per il reperimento di figure mediche specialistiche, segno tangibile dell’impegno dell’ASP di Enna nel rafforzare i servizi e i reparti a disposizione della comunità. La scelta del dott. Amasino, in particolare, viene evidenziata dal dott. Francesco Spedale, direttore dell’Unità Operativa Complessa Medicina Trasfusionale, come un momento di forte rilevanza per il sostegno delle attività del SIMT di Nicosia.

Il dott. Amasino, che ha 42 anni, si aggiunge così al numero crescente di medici provenienti da paesi extraeuropei che hanno scelto di lavorare negli ospedali gestiti dall’ASP di Enna, diventando il quinto specialista in questa categoria. L’arrivo del medico argentino è stato facilitato grazie all’intervento del presidente del Movimento per la Difesa dei Territori (MDT) di Nicosia, Fabio Bruno, il quale ha accompagnato lo specialista per la firma del contratto, rinnovando l’impegno dell’associazione a supportare chi sceglie di dedicarsi alla sanità nella provincia di Enna.