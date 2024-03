Il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, saluta e ringrazia il Questore Corrado Basile

Desidero inviare un caloroso saluto e un sentito ringraziamento al dottor Basile per l’encomiabile lavoro svolto sul territorio, per la vicinanza e per la grande sensibilità verso noi amministratori. La sua leadership e impegno hanno contribuito in modo significativo a garantire la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini.Il mio saluto e ringraziamento a tutti gli uomini della Polizia di Stato che in uno alla forze dell’ordine del territorio garantiscono la nostra sicurezza quotidianamente.