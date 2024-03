Come cambia il clima a Piazza Armerina – A febbraio 2024 temperatura media superiore di tre gradi rispetto al 2022

Il mese di Febbraio 2024 si è concluso lasciandosi alle spalle dati meteorologici che meritano attenzione e una riflessione sulla questione dei cambiamenti climatici. Il confronto con gli anni precedenti mette in luce una tendenza che conduce a temperature sempre più elevate e una notevole riduzione delle precipitazioni.

A Piazza Armerina, i dati registrati dalla stazione meteo parlano chiaro: la temperatura più alta ha raggiunto nel 2024 i +19°C, con una minima che non è scesa sotto lo 0,8°C, segnando così una temperatura media mensile di 9,5°C. Un valore ben al di sopra della media stagionale, che dovrebbe attestarsi intorno ai +6,6°C per le massime e +2,5°C per le minime. Inoltre, il totale delle precipitazioni è stato di soli 70,86mm, molto lontano dai valori attesi per il periodo.

Confrontando i dati con quelli degli anni precedenti, emerge un quadro preoccupante. Febbraio 2023 aveva registrato una temperatura massima di +17,8°C e una minima di -1,2°C, con una temperatura media di +6,9°C e precipitazioni abbondanti, pari a 497,3mm. Il 2022, invece, aveva visto valori simili a quelli del 2024, ma con temperature leggermente inferiori e senza una così marcata anomalia nelle precipitazioni.

Questi dati evidenziano una progressiva alterazione del clima, con Febbraio 2024 che si posiziona come il mese più caldo degli ultimi anni. La scarsità di pioggia e di neve in montagna aggiunge ulteriori preoccupazioni per le risorse idriche e gli ecosistemi, già messi a dura prova dai cambiamenti climatici in atto.

La situazione richiede una riflessione approfondita e azioni concrete per mitigare l’impatto dei cambiamenti climatici, con un’urgenza che i dati meteo non fanno che sottolineare. La comunità scientifica e le autorità competenti sono chiamate a un impegno congiunto per affrontare questa sfida globale, la cui evidenza è sempre più marcata nei dati e nelle testimonianze del nostro pianeta.

Tabella dei dati meteo di Febbraio negli ultimi tre anni a Piazza Armerina:

Anno Max Min Media Pioggia(mm) 2024 +19°C -0.8°C 9.5°C 70.86 2023 +17.8°C -1.2°C 6.9°C 497.3 2022 +18°C -0.8°C 7.7°C N/D

Questi dati sottolineano l’anomalia del Febbraio 2024 rispetto agli anni passati, confermando una tendenza al rialzo delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni che merita attenzione e interventi mirati.

David Cartarrasa per StartNews