Piazza Armerina – Revocata l’ordinanza di chiusura della scuola Sciascia: il sindaco Cammarata annuncia la risoluzione del problema

Dopo giorni di incertezza e disagi per studenti, famiglie e corpo docente, arriva finalmente la notizia che molti attendevano con ansia: l’ordinanza di chiusura che aveva coinvolto la scuola Sciascia è stata ufficialmente revocata. La decisione, presa dal sindaco della città, segue un periodo di intensi lavori e collaborazioni tra diversi enti per affrontare e risolvere le problematiche che avevano portato alla necessaria, seppur indesiderata, chiusura dell’istituto, ovvero la presenza di topi all’interno dei locali. [leggi qui per maggiori informazioni]

Il sindaco,Nino Cammarata, in una dichiarazione ufficiale, ha esposto i dettagli delle azioni intraprese per garantire la sicurezza e il benessere di tutti gli studenti e del personale scolastico. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con l’Asp e il nostro ufficio ambiente per implementare tutte quelle misure necessarie a risolvere il problema,” ha affermato il primo cittadino. L’efficacia degli interventi è stata confermata dalla risoluzione delle problematiche che avevano causato l’originaria chiusura.

Il ritorno in classe è stato possibile già oggi , come confermato dalla presidenza della scuola. Studenti e insegnanti hanno potuto così riprendere le lezioni regolarmente, ponendo fine a un periodo di difficoltà che aveva interrotto il normale svolgimento delle attività didattiche. Il sindaco ha inoltre voluto rivolgere un pensiero a tutti coloro che sono stati coinvolti in questa vicenda: “Un saluto e un ringraziamento agli studenti, alle loro famiglie e a tutto il corpo docente. Grazie alla vostra pazienza e collaborazione, siamo riusciti a superare questo ostacolo.”