Piazza Armerina – l’Aias lancia una serie di servizi gratuiti per le persone fragili

L’Associazione Italiana Assistenza Spastici (AIAS), nota onlus impegnata nel sostegno alle persone con disabilità, ha recentemente annunciato l’introduzione di una serie di servizi gratuiti rivolti alle persone fragili. Questa iniziativa mira a offrire un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà, favorendo l’integrazione sociale e il supporto quotidiano attraverso l’azione di volontari specializzati.

Tra i servizi proposti, si evidenzia la possibilità di richiedere visite domiciliari, durante le quali un Operatore Volontario si rende disponibile ad assistere la persona nel suo ambiente di vita. L’obiettivo è quello di sostenerla nelle sue difficoltà quotidiane, promuovendo al contempo la collaborazione con parenti e vicini per una più attiva partecipazione alla vita sociale.

In aggiunta, l’AIAS offre il disbrigo di semplici pratiche amministrative, come il pagamento di bollette o la gestione di richieste mediche, così come l’acquisto e la consegna di alimenti e farmaci. Questo servizio si estende anche alla consegna di pasti confezionati a domicilio, garantendo così il sostentamento di chi si trova in situazioni di maggiore fragilità.

Un altro aspetto fondamentale dell’iniziativa è l’accompagnamento sociale. Questo servizio prevede il supporto nell’accesso alle cure mediche, la partecipazione ad attività di intrattenimento e l’organizzazione di passeggiate, promuovendo così il benessere psicofisico e l’integrazione sociale degli assistiti.

L’AIAS, con la sua lunga storia nel campo dell’assistenza e del sostegno alle persone con disabilità, conferma con queste iniziative il suo impegno a rimuovere gli ostacoli che limitano la dignità e i diritti delle persone fragili, lavorando per il loro pieno sviluppo personale e la partecipazione attiva alla vita comunitaria. Per accedere a questi servizi, è possibile contattare l’associazione al numero

0935 685091,

dove operatori specializzati forniranno tutte le informazioni necessarie e guideranno gli interessati nell’attivazione dei supporti offerti.