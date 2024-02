Piazza Armerina – Ex cinema Ariston. Il PD: “Perso finanziamento”, la maggioranza: “Sarà finanziato con i fondi 21-27”

Il Partito Democratico di Piazza Armerina ha distribuito ieri un comunicato stampa nel quale si sottolinea come il progetto per la messa in sicurezza del cinema Ariston di Piazza Armerina non ha mai ottenuto il finanziamento dalla regione. Anzi, i dirigenti del PD sostengono che il sindaco Cammarata aveva promesso la messa in sicurezza del cinema in campagna elettorale, ma il progetto non è mai stato finanziato e ora è stato escluso anche dalla riprogrammazione del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Sicilia.

Non si è fatta attendere la risposta da parte dei consiglieri comunali della maggioranza che sostiene il sindaco Cammarata che , a loro volta, hanno emesso un comunicato che sottolinea come le affermazioni del PD sulla mancata riprogrammazione del finanziamento per il cinema Ariston sono strumentali e prive di fondamento. La riprogrammazione dei fondi di sviluppo e coesione 21-27 – precisano i consiglieri comunali – riguarda decine di progetti in tutta la Sicilia, incluso l’ex cinema Ariston. Inoltre il sindaco è in costante contatto con il governo Schifani per far rientrare il progetto nella nuova programmazione. Il comunicato si conclude con una battuta sarcastica, facendo notare che il Partito Democratico, che in passato aveva progettato la demolizione del cinema Ariston, ora ne condivide la bontà progettuale.

Pubblichiamo qui sotto il comunicato integrale firmato dai consiglieri comunali di maggioranza giunto in redazione.

Ex cinema Ariston.

“Leggiamo con stupore il comunicato del PD, che in piena frustrazione per carenza di idee e proposte pensa di speculare, anche maldestramente, su questioni di dominio pubblico e al centro del dibattito della cronaca politica regionale: la riprogrammazione dei fondi di sviluppo e coesione 21-27. Ciò riguarderà decine di progettualità in tutta la Sicilia, verosimilmente anche l’ex cinema Ariston. La ovvietà delle dichiarazioni emerse nella seconda parte del comunicato in cui si auspica l’inserimento nella nuova programmazione, è evidentemente al centro di una costante attenzione dell’amministrazione stessa attraverso un confronto costante con il governo Schifani, che non abbiamo motivo di dubitare voglia riammettere tutti i progetti gia previsti, finanziati e già in fase esecutiva. Decine in tutta la Sicilia. Nonostante ciò l’attenzione resta massima, considerato che si tratta di opera ideata e fortemente voluta dalla nostra amministrazione. Semmai, è questo rappresenta la vera notizia, prendiamo atto di un cambio di rotta del PD, che oggi condivide la bontà progettuale della riqualificazione della struttura, a differenza di quando governava avendone, invece, progettato la totale demolizione.

Ribadiamo come pur trattandosi di progettualità gia ammesse dal governo Musumeci che aveva individuato somme e stazione appaltante nella sovraintendenza di Enna, dovranno essere riprogrammate con i fondi fsc 21-27.

Il PD continui pure a vigilare, nel frattempo però, avanzi qualche proposta seria e soprattutto autentica, anziché perdere tempo in sterili e puerili comunicati stampa nel vano tentativo di far ricordare della propria esistenza”. I gruppi consiliari di maggioranza

Flavia Vagone

Dino Vullo

Debora Zanerolli

Vincenzo Paffumi

Giada Sarda

Ettore Messina

Roberta Orlando

Giuseppe Berretta

Nella foto uno scorcio della piazza Garibaldi. A destra il Palazzo di Città sede del consiglio comunale.