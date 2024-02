Piazza Armerina – 144.000 euro per il potenziamento dell’offerta sociale.

Il comune di Piazza Armerina dopo aver ottenuto un finanziamento di 144.000 euro destinato al potenziamento dell’offerta sociale ha deciso di suddividere il budget in diverse aree di intervento, dando priorità a progetti di utilità collettiva, assistenza individuale e interventi sociali urgenti. I problemi legati alle fasce sociali più deboli nell’ultimo periodo si sono acuiti e diventa ancora più indispensabile che si utilizzino tutti i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, affinché si possano mitigare gli effetti deleteri della povertà relativa e assoluta.

Un sostanzioso stanziamento di 60.000 euro è stato allocato per il supporto di progetti di utilità collettiva, i quali rappresentano un tassello fondamentale nella strategia di potenziamento dell’offerta sociale del comune. Questi progetti si prefiggono di rispondere a esigenze individuali legate a situazioni contingenti di obiettiva difficoltà. Parallelamente, un altro importo di 13.526 euro sarà destinato al “pronto intervento sociale”, una riserva finanziaria pensata per offrire sostegno immediato a famiglie in situazioni di emergenza, come la necessità di affrontare spese improvvise.

Della rimanente somma 48mila euro verranno spesi per potenziare, con l’ausilio di professionisti e personale esterno, la struttura tecnica e amministrativa dell’ufficio, facendo così fronte alle problematiche relative alla carenza di organico. Una scelta obbligatoria per migliorare la qualità dei servizi offerti dal comune. Infine 22.000 euro verranno utilizzati per l’acquisto di un automezzo per i servizi sociali.

“Potenziare l’offerta sociale – ha dichiarato il sindaco Nino Cammarata – era essenziale per coprire almeno in parte le per fare fronte alle emergenze quotidiane che investono decine e decine di persone soprattutto per quei soggetti che non sono più percettori di altre forme di assistenzialismo”. Sull’argomento interviene anche l’assessore ai Servizi Sociali, Roberta Orlando: “Questo finanziamento rappresenta una significativa opportunità per il comune di ampliare e migliorare l’offerta sociale, dimostrando un forte impegno verso il benessere dei cittadini e la coesione sociale. Con questi progetti, il comune si propone di affrontare concretamente le sfide sociali del territorio, promuovendo l’inclusione e il supporto alle fasce più vulnerabili della popolazione”.