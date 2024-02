AcquaEnna – Interruzione dell’erogazione idrica per 48 ore in diversi comuni per lavori di manutenzione

La Società Siciliacque ha annunciato un’imminente interruzione del servizio idrico in vari comuni della Sicilia per consentire un indispensabile intervento di riparazione sulla condotta principale situata in contrada Canalotto, nel territorio comunale di Leonforte. L’annuncio, diffuso attraverso un comunicato stampa dalla società Acquaenna, prevede che la sospensione dell’erogazione idrica avrà inizio alle ore 06:00 del 19 febbraio 2024 e si protrarrà per le successive 48 ore.

Questo intervento si rende necessario per garantire la manutenzione e il corretto funzionamento dell’infrastruttura idrica, assicurando così la continuità e la sicurezza del servizio a lungo termine. Durante i lavori, l’erogazione dell’acqua sarà interrotta nei comuni di Agira, Aidone, Assoro (inclusa la frazione di San Giorgio), Barrafranca, Calascibetta, Enna, Gagliano Castelferrato, Nissoria, Piazza Armerina, Valguarnera Caropepe, Villarosa, nonché nell’Area Industriale del Dittaino.

La società ha preso tutte le misure necessarie per minimizzare l’impatto dell’interruzione sulle comunità interessate, prevedendo anche un sistema di comunicazione efficace per aggiornare i cittadini sugli sviluppi dei lavori e su eventuali variazioni del programma inizialmente previsto. Si raccomanda agli abitanti dei comuni coinvolti di prendere opportune misure precauzionali, come la raccolta anticipata di una scorta d’acqua sufficiente per il periodo di interruzione previsto.

Le autorità locali e la Società Siciliacque esprimono il loro ringraziamento per la comprensione e la collaborazione dei cittadini, consapevoli dei disagi che tale sospensione temporanea può causare, ma ritenendo altresì indispensabile l’intervento per la manutenzione e l’efficienza del servizio idrico. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti per tenere informata la popolazione sull’evolversi della situazione e sulla conclusione dei lavori.