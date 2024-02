AL Cinema Garibaldi di Piazza Armerina “Tutti tranne te”, una commedia romantica che incanta e diverte

Cine Teatro Garibaldi Piazza Armerina

Dal 16 al 21 Febbraio

TUTTI TRANNE TE

Ore 19,00 – 21,30

La commedia romantica “Tutti tranne te” si è recentemente aggiudicata l’attenzione del pubblico e della critica, grazie alla sua trama coinvolgente e alle performance di Sydney Sweeney e Glen Powell. La storia segue le vicende di Bea e Ben, che dopo un incontro casuale e una notte indimenticabile a New York, si ritrovano separati da un malinteso. Il destino, però, li riunisce cinque anni dopo su un volo diretto a Sydney, dove avranno l’opportunità di affrontare i segreti del passato e le paure che li hanno tenuti lontani, riscoprendo una forte attrazione reciproca.

La pellicola brilla per la chimica innegabile tra i protagonisti, che con il loro carisma e la naturalezza interpretativa, rendono credibile e avvincente la narrazione. L’umorismo è un altro punto di forza del film, con scene esilaranti che riescono a strappare più di una risata, merito anche di un cast di supporto ben assortito che impreziosisce ulteriormente la storia.

Nonostante la trama possa apparire a tratti prevedibile, con sviluppi facilmente intuibili e una durata che avrebbe potuto essere leggermente ridotta, “Tutti tranne te” mantiene un ritmo sostenuto che lascia poco spazio a momenti di stasi. Alcune scene possono sembrare eccessivamente sdolcinate per i gusti di chi non apprezza particolarmente le commedie romantiche zuccherose, ma nel complesso il film riesce a bilanciare bene i vari elementi, offrendo una visione piacevole e scorrevole.

In conclusione, “Tutti tranne te” si posiziona come una commedia romantica ben realizzata, capace di intrattenere e coinvolgere lo spettatore con una storia d’amore che, nonostante qualche cliché, riesce a mantenere vivo l’interesse fino all’ultimo. Un film consigliato agli amanti del genere, che troveranno nella pellicola tutti gli ingredienti per trascorrere un paio d’ore all’insegna del divertimento e della leggerezza, confermando il voto di 7/10 attribuito dalla critica.

Lucia Sansone per StartNews