Valguarnera: la sindaca Francesca Draià nomina Sara Pecora assessore. Un ritorno strategico

Un ritorno annunciato che promette rinnovamento e dedizione per la città

Il rimpasto in giunta comunale porta una ventata di novità all’amministrazione guidata dal Sindaco Francesca Draià: Sara Pecora fa il suo ingresso come neo assessore, segnando così il suo ritorno dopo un’esperienza pregressa di grande impegno e dedizione alla comunità.

Un Ritorno Strategico

Sara Pecora, figura già nota nel panorama politico per il suo precedente mandato come assessore comunale, torna a ricoprire un ruolo chiave nell’esecutivo di Francesca Draià. La sua reintegrazione in giunta non è solo un segno di fiducia riposta dal sindaco ma anche il riconoscimento di un impegno politico che non si è mai affievolito.

Dichiarazioni e Prospettive

“Questa volta però porterò avanti questo mio ruolo – ha dichiarato Sara Pecora – con una differenza, non ricoprirò entrambe le cariche di consigliere/assessore. Ritengo sia giusto lasciare il ruolo di consigliere comunale a chi verrà dopo di me, per dare a qualcun altro la possibilità di poter provare questa esperienza”. Le parole di Pecora risuonano come un manifesto di dedizione e lealtà verso l’amministrazione e i cittadini. La scelta di lasciare il ruolo di consigliere comunale per dedicarsi completamente alla carica di assessore testimonia un approccio responsabile e un desiderio di servire la comunità con ancora maggior impegno.

Un Futuro di Collaborazione

L’accento posto su collaborazione e vicinanza alla cittadinanza sottolinea la visione di Pecora per il suo nuovo mandato. Il ringraziamento ai colleghi e agli elettori è un gesto di umiltà e riconoscenza, segnali di un atteggiamento costruttivo e aperto al dialogo.

Deleghe e Imminenti Sfide

Il futuro sembra già delinearsi con la definizione delle deleghe che Pecora assumerà, segno che l’azione politica non intende perdere tempo. L’attenzione è rivolta alle prossime mosse dell’assessore, attese con interesse da cittadini e colleghi, pronti a valutare l’impatto delle sue iniziative sull’evoluzione della città.