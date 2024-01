Che fine faranno i soldi delle multe per violazioni del codice della strada? La Giunta municipale ha deciso.

Una recente delibera della Giunta Comunale ha stabilito l’utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada.

Un 25% dei fondi sarà dedicato alla sostituzione e manutenzione della segnaletica stradale, garantendo una guida più sicura e informata. Un’ulteriore quota del 25% andrà al potenziamento delle attività di controllo delle violazioni, inclusi l’acquisto di automezzi e attrezzature per la Polizia Municipale. Questo non solo migliorerà la sicurezza stradale, ma anche la prontezza delle risposte in caso di incidenti o emergenze.

La restante parte dei proventi sarà destinato a un’ampia gamma di attività, tra cui la manutenzione delle strade comunali, l’educazione stradale nelle scuole, e la tutela degli utenti vulnerabili come bambini, anziani, e disabili. Inoltre, una quota servirà a coprire le spese generali dell’Ente, con particolare attenzione all’implementazione e manutenzione del sistema di videosorveglianza cittadino, migliorando così la sicurezza pubblica.

L’iniziativa riflette un modello innovativo, dove le multe non sono viste solo come una punizione, ma come un investimento nel futuro della comunità.