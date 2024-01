Piazza Armerina – I consiglieri di maggioranza rispondono all’attacco di Forza Italia al sindaco Cammarata.

Non usano mezzi termini i consiglieri di maggioranza e di Fratelli d’Italia contro l’attacco di ieri nei confronti del sindaco Nino Cammarata da parte dei consiglieri di Forza Italia: si tratta di immaturità politica. In effetti lo scontro tutto interno al centrodestra è in controtendenza rispetto alle strategie politiche a livello nazionale e regionale. Se poi sia una questione di immaturità politica e di disallineamento politico della rappresentanza locale di Forza Italia, rispetto ai vertici regionali, non lo sappiamo.

Nel comunicato i consiglieri rispondono sui problemi delle caro bollette dell’acqua e sui precari del reddito minimo attaccando frontalmente l’On. Luisa Lantieri, leader di Forza Italia in provincia, accusata di non aver fatto nulla su questi due argomenti pur occupando importanti cariche istituzionali.

Questo il comunicato dei consiglieri di maggioranza.

“Dobbiamo ancora una volta prendere atto dell’immaturità politica di Forza Italia in consiglio comunale. Il comunicato stampa con il quale ieri si è consumato il tentativo poco edificante di tentare di screditare questa amministrazione comunale con un attacco gratuito e frutto, evidentemente, di una ancora non digerita sconfitta elettorale.

Forza Italia dovrebbe avere la maturità politica di guardare avanti, ai prossimi appuntamenti elettorali, dove il valore dell’unità della coalizione conta molto di più delle singole rivalse politiche personali e di partito.

Entrando nel merito delle questioni sollevate dai consiglieri di Forza Italia, firmatari del comunicato stampa, precisiamo che il sindaco Nino Cammarata (FDI), nella qualità di presidente dell’ATI, è il primo sindaco che ha compiuto atti concreti finalizzati ad affrontare il problema del caro acqua.

Da ultimo la immediata richiesta di sospensione delle ultime bollette inviate al fine di verificare la legittimità delle procedure avviate da Acquaenna con l’ottenimento della dilazione in più ratei delle stesse; documentazione e i resoconti degli incontri sul tema parlano chiaro e testimoniano un impegno costante, concreto e produttivo. Dobbiamo altresì sottolineare che non ricordiamo ci sia mai stato un intervento che abbia prodotto vantaggi per i cittadini nell’ultimo decennio da parte dell’on. Luisa Lantieri, che pure ha avuto poteri e cariche attraverso le quali avrebbe senza alcun dubbio potuto agire in maniera molto incisiva sul problema del caro acqua. Non ricordiamo norme o interventi nelle tante finanziare a firma della deputata sul tema dell’acqua pubblica. Men che meno nell’ultima finanziaria sul tema. Fratelli d’Italia aveva posto una questione che si è volutamente snobbata, preferendo fare altro certamente non rilevante.

In relazione ai lavoratori del reddito minimo di inserimento, l’attacco all’amministrazione Cammarata è ingiustificato, in quanto è questa amministrazione che, con un semplice atto d’indirizzo, ha posto l’accento su un problema sociale che va affrontato con decisione. Di contro, anche su questo argomento, il leader di riferimento di Forza Italia da anni professa azioni senza mai concretizzare nulla per risolvere un problema che riguarda decine di lavoratori delle province di Enna e Caltanissetta. Da anni ha professato interventi di cui non risulta traccia concreta.

Ci auguriamo che le prossime vicende congressuali di Forza Italia possano definitivamente risolvere le ambiguità che sono oramai di tutta evidenza, magari scegliendo, seppur nella diversità di vedute, un percorso che privilegi dialogo, anziché un continuo scontro, che rischia di danneggiare l’intera comunità.

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia e di maggioranza”.

Flavia Vagone

Vincenzo Pafumi

Debora Zanerolli

Giada Sarda

Roberta Orlando

Ettore Messina

Dino Vullo

Giuseppe Berretta