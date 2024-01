Sud: il viaggio artistico tra Sicilia e Campania al teatro Neglia di Enna

Il teatro “Neglia” di Enna diventa palcoscenico di un’espressione culturale unica, ospitando il terzo appuntamento della 10ª edizione di “Voci di Sicilia”. Questa rassegna, curata con maestria da Peppe Truscia e sostenuta dall’amministrazione comunale, apre le sue porte il 17 febbraio per una serata dedicata al profondo legame tra le tradizioni siciliane e partenopee. La musica e il teatro si fondono in SUD – Viaggio musicale e teatrale attraverso la tradizione siciliana e partenopea, un evento realizzato dalle associazioni “Euterpe” e “Musikante”.

La nascita di SUD, acronimo di Suoni, umorismo e dintorni, è frutto dell’ingegno del tenore Francesco La Spada e del pianista e compositore Giuseppe Palmeri. Questi artisti, arricchiti da esperienze internazionali e da un profondo legame con la loro terra, portano sul palco anche Giovanni Arena al contrabbasso e Antonio Petralia alla batteria, creando un’atmosfera unica.

Lo spettacolo, inizialmente intitolato “Le due Sicilie in musica”, si è evoluto nel tempo. Da un omaggio al storico Regno delle Due Sicilie, si è trasformato in un viaggio che esplora con musica e parole le ricchezze culturali di queste terre soleggiate, emblemi di passione, forza e umanità.

Sul palco, l’energia degli artisti rievoca storie antiche, impreziosite dai canti tradizionali siciliani e partenopei. Francesco La Spada, con la sua voce solista, e gli arrangiamenti musicali moderni ma fedeli alle radici culturali realizzati dal maestro Palmeri, reinterpretano pezzi classici come “E vui durmiti ancora” e “‘O surdato ‘nnamurato”. Il pubblico, partecipe, si ritrova a canticchiare melodie familiari come “Ciuri ciuri” e “O sole mio”.

SUD non è solo uno spettacolo, ma un racconto di identità, di comunità e di speranza. È un invito a riscoprire e valorizzare le proprie radici, che, seppur a volte amare, sono fondamenta su cui costruire un futuro di forza e resilienza.

La campagna abbonamenti per questo evento imperdibile è già aperta, con tariffe agevolate per varie categorie. Il teatro “Neglia” (ex “Garibaldi”) si prepara ad accogliere gli spettatori sabato 17 febbraio alle 20.30. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 335 457082 o inviare una mail a info@eventiolimpo.it, con biglietti disponibili anche online attraverso Liveticket.

