Solidarietà al giornalista Gaetano Scariolo da parte di StartNews

La redazione di StartNews esprime la propria solidarietà a Gaetano Scariolo, giornalista e direttore della testata online Vivienna, recentemente oggetto di un grave attacco alla sua privacy e alla sua professione. La diffusione dei suoi dati personali, inclusi il numero di telefono e i contatti, sui social network è un atto inaccettabile e pericoloso che trascende la mera violazione della privacy, trasformandosi in un attacco diretto alla libertà di stampa e di espressione.

Solidarietà a Gaetano Scariolo significa difendere il diritto di chiunque si occupi di fare informazione di esercitare il proprio lavoro senza intimidazioni o minacce. L’episodio di cui è stato vittima rappresenta un chiaro segnale di un clima sempre più ostile nei confronti dei professionisti dell’informazione, un clima che mette a rischio non solo la sicurezza individuale di giornalisti e blogger ma anche la salute della nostra democrazia.

Libertà di stampa e diritto all’informazione sono pilastri fondamentali in una società libera e democratica. Quando questi vengono minacciati, è nostro dovere prendere una ferma posizione in difesa di questi valori. La nostra redazione è al fianco di Gaetano Scariolo e di tutti coloro che ogni giorno affrontano sfide e pericoli per garantire una corretta informazione al pubblico.

Invitiamo le istituzioni e la società civile a unirsi a noi in questo appello per la protezione degli addetti all’informazione e per il rafforzamento delle garanzie a tutela della libertà di stampa. Solo attraverso un impegno collettivo possiamo assicurare che episodi come questo non si ripetano e che l’informazione rimanga libera e indipendente.

Nicola Lo Iacono